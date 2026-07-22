Samsung presentó los Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra y Flip8: características, IA y novedades

Samsung lanzó hoy su nueva serie Galaxy Z, diseñada para expandir el acceso a dispositivos plegables a un público más amplio. La línea incluye al Galaxy Z Fold8, el Galaxy Z Fold8 Ultra y el Galaxy Z Flip8, modelos específicamente creados para la exploración y generación de contenido.

En concreto, las acciones multitarea son más sencillas en las pantallas más grandes del Galaxy Z Fold8 y Fold8 Ultra, mientras que FlexWindow, con IA nativa del Flip8, mantiene la información relevante y los accesos directos al alcance de la mano. Los dispositivos también cuentan con Gemini Intelligence, bajo el objetivo de simplificar tareas.

“A medida que la IA se vuelve más autónoma, los dispositivos móviles se convertirán en el punto de entrada más personal a experiencias que comprenden y se adaptan a cada usuario”, señaló TM Roh, director ejecutivo, presidente y jefe de la División de Experiencia de Dispositivos (DX) de Samsung Electronics.

Y añadió: “Al establecer un nuevo estándar para los dispositivos plegables, impulsamos una vez más la experiencia móvil premium y abrimos la próxima era de la inteligencia a más personas”.

Galaxy Z Fold8

El Galaxy Z Fold8 posee un diseño pensado para pasar fácilmente de interacciones rápidas en la pantalla exterior a una visualización, lectura y juegos más completos en la pantalla principal.

Galaxy Z Fold8

En detalle, las proporciones de pantalla están diseñadas en función de la forma en que las personas consumen contenido de manera natural a lo largo del día. Pesa 201 gramos, convirtiéndose en el Galaxy Z Fold más ligero de Samsung hasta la fecha.

Por otro lado, incorpora la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, junto con una batería de 4800 mAh, lo que ofrece un rendimiento fluido y ágil.

En cuanto a su capacidad para capturar imágenes y videos, el Fold8 cuenta con cámaras duales de 50 MP que ofrecen detalles de alta resolución consistentes en perspectivas gran angular y ultra gran angular, lo que ayuda a preservar la calidad de la imagen en diferentes escenas y condiciones de disparo.

La grabación dual permite a los usuarios capturar ambos lados del momento mientras se visualizan a sí mismos a través de la pantalla de portada, lo que facilita encuadrar las reacciones y las experiencias compartidas. Por último, Mi FanCam rastrea automáticamente al sujeto seleccionado y reencuadra las imágenes según la relación de aspecto preferida.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Ultra representa el estándar más alto de Galaxy en rendimiento, capacidad e innovación. En ese sentido, el Galaxy Z Fold8 Ultra se destaca por contar con una pantalla principal de 8 pulgadas. En tanto, su avanzado sistema de cámaras y su batería de larga duración permiten a los usuarios crear contenido durante todo el día.

El modelo 201 gramos, convirtiéndose en el Galaxy Z Fold más ligero de Samsung hasta la fecha

Específicamente, el sistema de cámara principal de 200 MP captura fotos con gran nivel de detalle y mayor nitidez, y ahora incorpora compatibilidad con HDR en el modo de 200 MP para obtener imágenes más realistas.

A su vez, la nueva cámara ultra gran angular de 50 MP ofrece un mejor nivel de detalle y claridad en escenas amplias y fotografías macro, brindando más flexibilidad para capturar paisajes, interiores, fotos grupales y primeros planos. También cuenta con Nightography, creado específicamente para fotografías de noche o con poca luz.

Para los creadores de contenido más avanzados, la grabación de video en 8K mediante el nuevo códec APV brinda mayor flexibilidad y calidad en los procesos de edición y producción, mientras que Cine LUT incorpora controles de color y tonalidad cinematográficos directamente desde el dispositivo móvil.

Por otro lado, con la plataforma móvil Snapdragon 8 Elite Gen 5 para Galaxy, el Fold8 Ultra ofrece el rendimiento necesario para alternar entre aplicaciones, trabajar en una pantalla más grande y ejecutar tareas exigentes con fluidez. Su batería de 5000 mAh permite mantener la productividad durante más tiempo.

Galaxy Z Flip8

El Galaxy Z Flip8 está diseñado para interacciones rápidas y experiencias impulsadas por inteligencia artificial. Es el Galaxy Z Flip más delgado y liviano hasta la fecha, con un peso de apenas 180 gramos y un grosor de solo 6,1 mm.

El Galaxy Z Fold8 Ultra, uno de los más recientes lanzamientos de Samsung

La nueva FlexWindow lleva aplicaciones, información y acciones directamente a la pantalla externa, permitiendo a los usuarios acceder a datos, funciones impulsadas por inteligencia artificial y tareas conectadas en menos pasos. El Flip8 también facilita el acceso a la automatización mediante Gemini desde la FlexWindow, lo que permite completar acciones conectadas utilizando el botón lateral o comandos de voz en lenguaje natural.

Por otro lado, el dispositivo mejora la experiencia de cámara plegable: ángulos de captura flexibles, vistas previas en tiempo real y funciones exclusivas del formato Flip son algunas de las características que se suman al producto.

Ultra representa el estándar más alto de Galaxy en rendimiento, capacidad e innovación

Además, la cámara de 50 MP, equipada con el ProVisual Engine, ofrece la experiencia de selfies más avanzada hasta ahora en un Galaxy Z Flip, permitiendo, por ejemplo, capturar retratos y fotos del día a día con tonos de piel naturales.

El Modo Flex facilita la captura de fotos y videos con manos libres desde una amplia variedad de ángulos, mientras que el Camcorder Grip con Zoom Rocker proporciona un agarre más cómodo y estable para registrar escenas en movimiento.

A su vez, la función Super Steady, ahora con la opción Horizontal Lock, ayuda a mantener los videos estables y bien encuadrados, tanto al grabar escenas de acción como selfies en movimiento.

Los Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8 y Flip8 están disponibles para preordenar en mercados seleccionados a partir de hoy. En Estados Unidos, los precios son:

Galaxy Z Fold8: desde US$1899 .

desde . Galaxy Z Fold8 Ultra: desde US$2099 .

desde . Galaxy Z Flip8: desde US$1199.

Samsung todavía no informó los valores ni la fecha de lanzamiento para la Argentina.