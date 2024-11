Tras los aumentos del precio de bitcoin, se disparan las operaciones de las principales plataformas cripto

El bitcoin batió ayer un nuevo récord histórico al alcanzar los US$ 93.000 -el último pico ocurrió este lunes, cuando superó los US$87.000- y se espera que para antes de fines de año llegue a los US$ 100.000. En medio de esta ola de optimismo alrededor de la industria de las criptomonedas, provocada por el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, varias empresas del sector registraron aumentos “por fuera de lo normal” en la compra y venta de este activo digital.

En Lemon, por ejemplo, el 6 de noviembre -un día después de las elecciones- el volumen operado de bitcoin fue un 80% más alto que el día anterior, casi duplicando el promedio habitual. Específicamente, un 60% correspondió a la venta y un 40% a la compra. En tanto, este lunes fue el segundo día con mayor volumen de compra de bitcoin en dólares de la historia de la plataforma.

Al respecto, Augusto Adamoli, director de Operaciones en Lemon, dijo a LA NACION: “El lunes 11 de noviembre marcó un hito en Lemon. Lo podemos atribuir, principalmente, al reciente impulso del precio del activo, que saltó un 10% en un solo día, pasando de US$ 80.000 a US$ 90.000. Esta subida rompió definitivamente el ‘techo’ que se había formado arriba de los US$ 70.000, donde había una alta presión de venta”. Y añadió: “Además, la entrada de capital institucional a través de ETF intensificó el interés, lo que impactó en el precio del activo, y llevó a muchos a aprovechar este ‘momentum’”.

Binance también registró importantes movimientos el 6 de noviembre: hubo más de 13 millones de visitas a la aplicación, así como también los activos de los usuarios alcanzaron los US$ 130.000 millones, según el registro del panel de DefiLlama. A su vez, CryptoQuant informó que la participación de reservas de Binance subió al 25% este mes, lo que representa un aumento del 4% en comparación con el 21% de noviembre de 2023.

“El aumento de las discusiones sobre las criptomonedas durante grandes eventos políticos, como las elecciones presidenciales de Estados Unidos, destaca el papel cada vez más importante que las criptomonedas desempeñan en la formación del futuro de las finanzas y la política. De hecho, estamos presenciando la era dorada de las criptomonedas, donde su potencial está siendo desarrollado y abrazado globalmente”, señaló Richard Teng, CEO de Binance.

En Ripio observaron un aumento de más del 30% en operaciones de venta. Específicamente, la mayoría de estas ventas se realizaron contra stablecoins, en lugar de swaps con otras criptomonedas, indicaron a este medio desde la compañía. “Este comportamiento podría estar relacionado con los usuarios que deciden realizar sus ganancias obtenidas durante el año luego de holdear sus posiciones durante largo tiempo. Tras el repunte inicial de precios impulsado por el halving y la expectativa de aprobación de ETFs, el mercado ha estado lateralizando”, explicó Matías Dajcz, chief revenue officer de Ripio.

Por su parte, Bitso también presentó un incremento de operaciones. “Tuvimos un volumen de operaciones en bitcoin varias veces más grande que el de un día ‘normal’. Principalmente fue de compra, pero como nuestra plataforma Bitso Alpha tiene una herramienta de trading avanzado, también vimos mucho volumen de trading de corto plazo”, comentó Julián Colombo, director general de Bitso Argentina. Y remarcó que el precio sigue siendo, para muchos, “el factor más importante”. “Ojalá lleguemos a los US$ 100.000 pronto. Creo que ese número sería un hito importantísimo para la industria”, agregó.

Bajo esta línea, Dajcz analizó: “Con la reciente victoria de Trump, quien demostró un enfoque pro cripto, los analistas ven señales claras de un entorno potencialmente favorable para el sector cripto. Este cambio en el liderazgo estadounidense, junto con el apoyo creciente a bitcoin como un ‘oro digital’ frente a la inflación, viene estimulando el interés de los inversionistas y podría impulsar el precio de bitcoin a nuevos máximos en los próximos meses”.

Desde Lemon también ven un “contexto favorable” para que el valor del bitcoin alcance tal cifra. “A diferencia de otros ciclos alcistas, no estamos viendo aún una ‘euforia retail’ ni el capital invertido en bitcoin está fluyendo a otros activos de gran capitalización de mercado como ethereum, como suele suceder luego de subidas extraordinarias”, profundizó Adamoli.

El valor de bitcoin subió más del 35% desde la victoria electoral de Trump. En números concretos, luego de conocerse los resultados, la divisa llegó a los US$ 75.000, el máximo histórico en ese momento. En los últimos días, el precio siguió escalando y actualmente se encuentra en los 91.000 dólares.

Si bien en un principio el líder republicano se había mostrado en contra de las criptomonedas por considerarlas una “estafa”, en el último tiempo se convirtió en uno de los principales referentes para el sector e incluso lanzó su propia plataforma. En lo que respecta a su campaña, prometió agregar al bitcoin a la Reserva Federal y deslizó la idea de que Estados Unidos será la “capital cripto del planeta”. Además, a mediados de septiembre fue titular de todos los portales de noticias al utilizar bitcoin como medio de pago para comprar hamburguesas en un bar de Nueva York.

A su vez, la cotización de bitcoin está empujada por la designación de Elon Musk al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental del gobierno de Trump; este nuevo organismo tiene en inglés las siglas DOGE, que muchos interpretan como un guiño a la memecoin dogecoin, que también está experimentando un alza en su cotización en esta semana.

No tuvo la misma suerte Conan, el memecoin libertario creado en honor de la mascota del Presidente, que tuvo un breve repunte en los primeros días de noviembre, acompañando el triunfo de Trump en Estados Unidos, y cuya cotización subió hoy más de un 20 por ciento, pero que está muy lejos de su máximo histórico, logrado en abril de este año.

“Creemos, sin duda, que las elecciones de los Estados Unidos fueron un disparador para ciertos movimientos del mercado que se estaban esperando. Estamos viendo cómo bitcoin está en una racha alcista, lo cual genera mucho optimismo. Tuvimos este año muchos máximos históricos de bitcoin en los últimos días, que se siguen sucediendo en este mismo momento, un récord tras otro. Esperamos que sea el comienzo de un mercado alcista que estábamos aguardando desde hace mucho tiempo”, concluyó Colombo.

