World, la plataforma antes conocida como Worldcoin, llega a Brasil

World, la plataforma antes conocida como Worldcoin, anunció este miércoles que su herramienta de verificación digital de humanidad, que contribuya poder determinar cuándo estamos interactuando en forma virtual con una persona y cuándo con una inteligencia artificial, llegó a Brasil: comenzará a operar en San Pablo con diez puntos de verificación de humanidad, sumándose a varios países de América latina donde opera, incluyendo la Argentina, el país con el mayor número de verificaciones de humanidad de la plataforma.

“World cree que los avances de la IA harán que internet sea más útil que nunca, pero también presentan desafíos crecientes como estafas automatizadas, deepfakes, robo de identidad, desinformación y más. Ante estos avances, la humanidad enfrenta una pregunta crucial: ¿cómo convivirán los humanos y la IA de manera productiva? Los sistemas de identidad digital anónima y prueba de humanidad son esenciales para empoderar a los humanos y proteger el internet tal como lo conocemos”, explica la compañía en un comunicado, donde nota que según el informe Bad Bot de Imperva, publicado a principios de este año, casi la mitad del tráfico global en línea en 2023 fue generado por no humanos, el nivel más alto en más de 10 años, y que en Brasil el fraude de identidad (es decir, usar herramientas como los deepfakes para hacerse pasar por otra persona) aumentaron un 830 por ciento entre 2022 y 2023.

World se hizo conocida en 2023 cuando comenzó a generar estas pruebas de humanidad, pasaportes digitales generados a partir de una foto del iris de los voluntarios, que se usa para generar una firma digital única y anónima, que puede usarse para probar, en un entorno digital inevitablemente intermediado, que alguien es, en efecto, una persona. La presencia en varios países con sus “orbes” de escaneo generó interés y también polémica, tanto por la preocupación por la salvaguarda de la privacidad de los ciudadanos (la compañía dice que no almacena las fotos de los iris de los voluntarios) como por la distribución de dinero en forma de criptomoneda (tokens de Worldcoin) para los voluntarios que participan de esta plataforma. Varios países le han ordenado que detenga sus operaciones hasta que no demuestre que la intimidad de los voluntarios no se ve afectada; también debió pagar varias multas, como los 194 millones de pesos que le impuso de multa el gobierno bonaerense.

World, que es un producto de la compañía Tools for Humanity, fue creado por Sam Altman, el fundador y CEO de OpenAI, la compañía detrás de ChatGPT. Hoy abarca una suite de herramientas:

World ID: una acreditación digital de prueba de humanidad para demostrar que no somos un bot (”World ID verifica humanidad y singularidad, no identidad”, aclara la compañía)

Orb: un dispositivo similar a una cámara de alta gama, que verifica de forma privada y segura la humanidad y singularidad de cada persona a partir de una fotografía de alta resolución del ojo, y que ahora se podrá comprar para funcionar de “embajador”, sumar adeptos y ganar dinero por esos referidos; pedir un orbe por Rappi o usarlo en lugares públicos, como el patio de comidas del shopping Abasto.

World App: una aplicación que brinda acceso sencillo a la red World, y que puede usarse para manejar activos digitales (la criptomoneda)

Worldcoin token (WLD): un token digital emitido a todos los participantes de la red para alinear sus incentivos con el crecimiento de la red; en Brasil ofrece 25 tokens iniciales y otro tanto a lo largo de año siguiente

World Chain: una blockchain que prioriza las operaciones de humanos sobre bots (a partir de su World ID)

Los servicios de verificación de World estuvieron disponibles en Brasil en julio de 2023, pero como algo de alcance limitado.

