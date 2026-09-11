Una firma global lanza más de 60 cursos gratuitos sobre IA, marketing digital y redes sociales

Aleph, líder global en materia de publicidad digital, pagos y soluciones fintech, anunció el lanzamiento de más de 60 cursos gratuitos en Digital Ad Expert, su plataforma educativa especializada en habilidades digitales de alta demanda. Bajo la premisa de “Desbloquear futuros”, la firma busca reducir la brecha de oportunidades y democratizar el acceso a la economía digital.

“Creemos que el talento está distribuido de manera equitativa en el mundo, pero las oportunidades no. Con Digital Ad Expert buscamos reducir esa brecha, brindando formación accesible y de calidad que permita a más personas insertarse y crecer en la economía digital, sin importar dónde hayan nacido”, señaló Daniela Picciotto, senior education product manager en Aleph.

La plataforma ya cuenta con más de 900.000 usuarios registrados en más de 170 países, más de 400.000 cursos completados y más de 30.000 estudiantes certificados.

Bajo esa línea, Digital Ad Expert ofrece tres tipos formación. Por un lado, se encuentran las certificaciones, orientadas a desarrollar competencias clave en áreas como marketing digital e inteligencia artificial (IA). La propuesta también incluye cursos cortos enfocados en el manejo de plataformas y redes sociales, pensados para comprender el ecosistema, la audiencia y la estrategia central de cada canal, como Google, Spotify, X, TikTok, Snapchat, LinkedIn, Twitch y Reddit, además de contenidos vinculados a alfabetización digital.

La plataforma cuenta con más de 900.000 usuarios registrados en más de 170 países LUMINA IMAGES - 224504113

Por último, hay masterclasses y talleres dictados por expertos de la industria, centrados en tendencias, herramientas emergentes y casos reales del mercado. Las propuestas trasladan al ámbito educativo conocimientos construidos desde la práctica y la experiencia diaria del sector.

Las capacitaciones se ofrecen en dos modalidades, es decir, clases en vivo —con cupos limitados de hasta 500 estudiantes— y asincrónicas, y están disponibles en varios idiomas, como español, inglés, francés y árabe.