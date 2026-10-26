A cuánto cotiza el dólar y el real al cierre del balotaje en Brasil

El resultado de las elecciones presidenciales en Brasil, en las que Lula le ganó a Flavio Bolsonaro y consiguió la reelección, generó especulaciones sobre los movimientos en los mercados y posibles fluctuaciones del valor del dólar y del real. De esta manera, se prevé una jornada de lunes con posibles variantes en los precios.

En la antesala a la apertura de los mercados este lunes, el dólar oficial cotiza a $1500 para la compra y $1550 para la venta. Se trata de los valores que mostró el Banco Nación durante la última jornada hábil, sin embargo, se estima que, en consecuencia del resultado electoral en Brasil, su precio podría variar.

A cuánto cerró el dólar el viernes

Por su parte, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, operaba este viernes a $1513,20 para la compra y $1560 para la venta, pero este domingo se actualizó a $1545 para la compra y $1565 para la venta.

Asimismo, el valor de los dólares financieros, categoría que engloba al dólar MEP (o dólar Bolsa) y al dólar CCL (contado con liquidación), involucra mecanismos bursátiles para hacerse de esta moneda a través de la venta de bonos y acciones. El MEP se consigue a $1555,29, mientras que el CCL cotiza a $1646,88.

A cuánto cotiza el real

La divisa brasileña, en tanto, cerró la jornada del viernes con un valor de $307,55 para la compra y $307,69 para la venta. Este precio sufrió una variación del 0,18%, ya que antes estaba $307,15 para la venta.

Cómo impacta en el real la victoria de Lula ante Bolsonaro Shutterstock

Este viernes, la moneda brasileña llegó a comercializarse a $287 para la compra y $317 para la venta, según las estadísticas del Banco Nación.

Dólar cripto: a cuánto opera hoy

El dólar cripto, que funciona las 24 horas y los 365 días del año, sirve de referencia cuando no hay cotizaciones oficiales. Hoy el dólar cripto o stablecoin (considerado de esa forma por su paridad con el dólar) cotiza de la siguiente manera:

DAI: $1629,98

USDC: $1630,23

USDT: $1625,08

El dólar cripto funciona las 24 horas y los 365 días del año (Foto: Pexels)

Los pasos para comprar dólares por home banking

A partir de la salida del cepo cambiario, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.