Cómo se puede comprar dólar por homebanking a partir del 14 de abril

Con el levantamiento del cepo cambiario, las personas físicas que deseen adquirir dólares podrán hacerlo sin la restricción de US$200, que regía anteriormente, y esta compra de divisa extranjera se puede realizar a través de home banking a partir de este lunes 14 de abril.

Desde hoy no hay límite para comprar dólares con dinero bancarizado

De esta manera, queda sin efecto aquel límite de US$200 de acceso al Mercado Libre de Cambios, al igual que “todas las restricciones de acceso vinculadas con asistencias gubernamentales recibidas durante la pandemia, subsidios, el empleo público y otros”, según se informó oficialmente.

A través de la Resolución General 5672/2025 de ARCA, se autoriza la compra de billetes y divisas en moneda extranjera -incluidos cheques de viajero- efectuada por residentes en el país, para atesoramiento o sin un destino específico vinculado al pago de obligaciones, en los términos de la reglamentación vigente en el mercado de cambios.

Caputo anunció el fin del cepo cambiario

Cómo comprar dólares por home banking

Actualmente, los bancos permiten hacer esta operación a través de su home banking. En ese sentido, se recomienda hacer la consulta correspondiente a la entidad bancaria. En caso de que esta lo permita, hay que tener en cuenta que cada empresa bancaria tiene horarios definidos para este tipo de operación.

Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.

del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria. Entre las opciones del menú del home banking , buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.

, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.

Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer click en “Confirmar”.

Ahora funciona una banda cambiaria para el dólar que va desde $1000 a $1400 Shutterstock

Cómo es la compra de dólares con billetes

Pese a que a partir de este lunes no hay límite al atesoramiento y el dinero bancarizado no tiene límite para comprar dólares, es importante saber que existe un tope de US$100 para la compra de dólares por mes con billete en ventanilla. Cabe aclarar que no hay ningún límite para la extracción de divisas.

A su vez, la eliminación de la restricción a la compra de divisa estadounidense va acompañada de la imposición de una banda móvil entre $1000 y $1400 para el valor del dólar.

El ministro de Economía Luis Caputo explicó este procedimiento: “El Central estableció un dólar de $1000 a $1400 en el que hay libre flotación de la moneda. Las bandas tienen que ser creíbles para que se puedan anclar y alinear expectativas y que eso sirva para controlar variables nominales y controlar un proceso. Si el dólar se acerca al techo hay menos incentivos de la gente para seguir comprando porque saben que el Banco tiene reservas para vender ilimitadamente; y, cuando se va al piso inferior, saben que el Central puede comprar e inyectar”.