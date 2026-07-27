A cuánto llega la PUAM en agosto de 2026 con el aumento confirmado
La prestación se actualiza en un 1,89%; cuál es el total que se acreditará con el bono previsional
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Los adultos mayores, que todos los meses cobran la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) tienen en agosto un incremento automático en sus haberes, debido a la actualización que se realiza en base al más reciente índice de inflación.
En el octavo mes del año, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 1,89%, en concordancia con la inflación registrada en junio, que fue del 1,9%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
A cuánto llega la PUAM y otras jubilaciones en agosto de 2026
En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en agosto, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:
|Tipo de jubilación o pensión
|Haber con aumento
|Bono
|Total a cobrar
Jubilación mínima
$419.775,92
$70.000
$489.775,92
Jubilación máxima
$2.824.694,50
-
$2.824.694,50
PUAM
$335.820,74
$70.000
$405.820,74
PNC (Invalidez/Vejez)
$293.843,14
$70.000
$363.843,14
La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor(PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.
Cómo es la entrega del bono previsional de agosto para los titulares de la PUAM
El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios hace más de dos años. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.
Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $489.775,92.
Cómo tramitar la jubilación en la Anses
Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar al sitio oficial de la Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
- Verificar que todos los aportes estén registrados, a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
- Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
- Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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