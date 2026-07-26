Kristalina Georgieva llega mañana a la Argentina: reuniones con Milei, Caputo, empresarios y una visita a Vaca Muerta

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegará empezará la semana en Buenos Aires para iniciar una visita institucional de dos días que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de una cena con empresarios y una recorrida por Vaca Muerta.

Será la primera visita de Georgieva al país desde que asumió la conducción del organismo, en 2019, y la primera llegada de una máxima autoridad del Fondo a Buenos Aires en ocho años. La última había sido la de la francesa Christine Lagarde, en julio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri y pocas semanas después de la firma del acuerdo por US$45.000 millones.

Según el cronograma previsto, Georgieva arribará a Buenos Aires en las primeras horas de mañana. La agenda comenzará con actividades en el Ministerio de Economía, donde está prevista una conferencia de prensa, y continuará con una reunión en la Casa Rosada con Milei que, está agendada a las 14, y encuentros con Caputo, Bausili y otros integrantes del Gobierno.

Un dato: el Presidente acordó una reunión a las 14.30 con la mesa política, por lo que el encuentro con Georgieva sería apenas protocolar. Fuentes del sector privado anticiparon que podría haber una cena con empresarios en la Quinta de Olivos, que no fue confirmada oficialmente.

Georgieva viajará el martes a Neuquén para recorrer Vaca Muerta y mantener intercambios con trabajadores y representantes de compañías del sector energético Sobrevolando Patagonia - Shutterstock

La directora gerente del organismo también participará de una actividad con estudiantes en el Palacio Libertad y, por la noche, cenará con referentes del ámbito económico y empresarial. El martes viajará a Neuquén para recorrer Vaca Muerta y mantener intercambios con trabajadores y representantes de compañías del sector energético. La búlgara sería recibida por el presidente de YPF, Horacio Marín, y miembros de otras petroleras que operan en el país.

La visita se realizaría en Loma Campana, uno de los bloques emblemáticos de la formación no convencional, operado por YPF en sociedad con la estadounidense Chevron. Se trata del primer desarrollo a gran escala de Vaca Muerta, iniciado después de la expropiación de la petrolera de mayoría estatal en 2012, y de uno de los principales símbolos de la expansión petrolera y gasífera que el Gobierno presenta como una fuente estructural de divisas para la Argentina.

Georgieva regresará luego a Buenos Aires y partirá el miércoles por la mañana rumbo a Montevideo. Su gira regional no incluirá una escala en Brasil, la principal economía de América Latina, que además celebrará elecciones presidenciales este año.

La Argentina es, por amplio margen, el principal deudor del FMI. Al 24 de julio mantenía un crédito pendiente de 42.552 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes a unos US$57.700 millones al tipo de cambio vigente del organismo. Esa exposición representa el 34,6% de todos los préstamos pendientes del Fondo y es casi cuatro veces superior a la de Ucrania, el segundo país de la lista.

Una parte de esa deuda se originó en el acuerdo firmado en 2018 durante la gestión de Macri, que fue refinanciado en 2022 bajo la presidencia de Alberto Fernández. En abril de 2025, el Gobierno de Milei alcanzó un nuevo entendimiento por US$20.000 millones, el programa número 23 entre la Argentina y el FMI. Desde entonces, el organismo desembolsó alrededor de US$15.800 millones.

La llegada de Georgieva se producirá además en la antesala de la tercera revisión de ese programa, prevista tentativamente para septiembre. La evaluación tomará como referencia el cumplimiento de las metas cuantitativas establecidas para fines de junio y podría habilitar un desembolso de US$860 millones.

La dinámica de los objetivos pactados mostró durante el primer semestre una inversión respecto de las revisiones anteriores. El Gobierno, que inicialmente había tenido mayores dificultades para acumular reservas y solía sobrecumplir las metas fiscales, logró superar los compromisos vinculados con el frente externo, pero quedó bajo observación por el resultado de las cuentas públicas.

Según GMA Capital, el Banco Central acumuló compras por US$12.766 millones en el mercado de cambios en lo que va del año, por encima de los US$10.000 millones comprometidos en la última revisión. Las reservas internacionales netas también habrían superado la meta anual acordada con el Fondo, de US$8000 millones, mientras que las reservas brutas alcanzaron los US$48.809 millones.

En el plano fiscal, en cambio, el Sector Público Nacional registró en junio un déficit primario de alrededor de $0,7 billones y un rojo financiero cercano a $1 billón. De acuerdo con Equilibra, el superávit primario acumulado durante el primer semestre fue de $7,3 billones, pero se reduce a unos $6,3 billones bajo la metodología del Fondo, que excluye los ingresos provenientes de privatizaciones. Esa cifra quedaría unos $0,6 billones por debajo de la meta semestral.

En el equipo económico relativizan ese desvío y lo atribuyen principalmente a la postergación para julio del vencimiento del Impuesto a las Ganancias de personas humanas. La pauta original, además, ya había sido flexibilizada durante la última revisión del programa. Para alcanzar el objetivo anual, el Gobierno deberá acumular un superávit primario cercano a $10 billones durante el segundo semestre en un contexto de caída de la recaudación.

(FILES) Argentina's Minister of Economy, Luis Caputo, speaks during a press conference at the Ministry of Economy offices in Buenos Aires on June 28, 2024. Caputo announced on July 6, 2026, that Javier Milei’s government has enough funds to meet the debt payments for this year -of around 19 billion dollars- and he described turning to the international market to refinance maturities as “an option". (Photo by Emiliano Lasalvia / AFP) EMILIANO LASALVIA - AFP

La visita también se dará pocas semanas después de que Caputo presentara el programa financiero con el que el Tesoro pretende cubrir los vencimientos de deuda de 2026 y 2027. La hoja de ruta oficial no contempla en su escenario base una emisión de bonos en el mercado internacional, aunque mantiene esa posibilidad abierta si el riesgo país disminuye y las tasas resultan convenientes.

El esquema se apoya en préstamos de organismos internacionales, emisiones en dólares bajo legislación local, privatizaciones, compras de divisas al Banco Central y la acumulación durante este año de un colchón financiero estimado en US$3700 millones. Entre las principales operaciones se encuentran dos créditos comerciales respaldados por organismos multilaterales.

El Gobierno sostuvo que esas fuentes le permitirían afrontar los compromisos de 2027 sin un regreso forzado a Wall Street. El FMI, sin embargo, considera que la recuperación de un acceso estable a los mercados internacionales será necesaria para garantizar la sostenibilidad de la deuda y reducir gradualmente la exposición financiera del país con el organismo.

En su último informe técnico, el organismo identificó la incertidumbre política de cara a las elecciones presidenciales de 2027 como uno de los principales riesgos domésticos para el programa. Advirtió que una mayor volatilidad podría provocar dolarización de carteras, demorar inversiones y dificultar el regreso de la Argentina a los mercados.

El FMI también señaló el riesgo de una “fatiga de reforma” si la estabilización macroeconómica no se traduce en mejoras visibles en el empleo y los ingresos. Ese punto coincide con uno de los aspectos más débiles de la coyuntura: mientras el frente financiero muestra una mejora, con acumulación de reservas, cierta calma cambiaria y subas en las calificaciones crediticias, la actividad continúa exhibiendo fuertes diferencias entre sectores.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (Emae) del Indec cayó 0,46% en mayo respecto del mes anterior y acumuló dos retrocesos consecutivos, según la desestacionalización de Econviews. La consultora destacó que los sectores primarios, la minería, el petróleo y la intermediación financiera muestran una evolución positiva, mientras que la industria, la construcción, el comercio y otras actividades intensivas en empleo continúan rezagadas.