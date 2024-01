escuchar

Aunque los datos sobre consumo en el sector de los supermercados mostraron un repunte en diciembre, especialmente en rubros como alimentos, bebidas, artículos de limpieza y tocador, el escenario parece haberse invertido en enero, con semanas menos prometedoras. Es que el primer mes de 2024 se perfila con varios segmentos en baja.

Si bien todavía no hay números cerrados, varias cámaras de comercio informaron a LA NACION que las primeras tres semanas del año fueron complicadas para la venta, luego de un diciembre tumultuoso, con una aceleración de precios que llevó la inflación promedio al 25,5%.

Esta situación se da a pesar de que varias consultoras observaron una desaceleración en el ritmo de inflación en el mes, especialmente en bebidas y alimentos, en parte a causa de que ya se habían registrado fuertes incrementos en diciembre tras la devaluación del 54% del tipo de cambio oficial.

Los constantes aumentos en los precios de varios productos repercuten en la caída de las ventas Marcelo Aguilar - LA NACION

La semana pasada Osvaldo del Río, director de la consultora Scentia, que estudia el consumo en supermercados y autoservicios, se expresó sobre la situación de este mes, en contraposición con el anterior: “La tendencia positiva se mantuvo en las primeras semanas de diciembre, pero las ventas empezaron a caer en la última semana del año con una baja del 1,9%. El panorama negativo se profundizó en enero, con una primera semana que mostró una baja del 19% en volumen frente a la misma semana de 2023″, señaló.

Esta caída también se evidencia en otros sectores, como kioscos, ferreterías y juguetes, aunque en este último caso el impacto es menor, gracias a que es un rubro que puede mantener los precios relativamente estables.

Sergio Angiuli, titular de la Cámara de Ferreterías y Afines de la República Argentina (Cafara), contó que el mes pasado el sector sufrió bajas del 35% en la comparativa con el mismo período de 2022. Además, agregó que, si bien en enero hay una “mínima recuperación”, el consumo sigue en descenso.

“Si se lanza el nuevo plan de cuotas con tarjetas de crédito, seguramente ayudará a reactivar las ventas, principalmente en el rubro máquinas, que está todo muy parado”, opinó Angiuli, que aguarda la implementación del nuevo plan que suplantará al Ahora 12, Cuota Simple, y que reglamentará la compra en tres y seis cuotas, y una tasa de interés más baja, a partir de febrero.

Los kioscos también experimentan fuertes caídas en las ventas. Así lo sostuvo Ernesto Acuña, vicepresidente de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), quien explicó que se reciben listas con aumentos de precios a comienzos del mes. Estos se ubican, en promedio, entre el 10% y el 15%.

Según Acuña, los proveedores de golosinas y snacks están entregando nuevas listas con incrementos “fuertes”, mientras que también hay remarcaciones en las principales firmas productoras de cigarrillos. También hay ajustes semanales en aguas saborizadas y gaseosas.

“ Todo lo que es aumento es en detrimento de las ventas . Enero es un mes raro para sacar estadísticas, porque es un mes de vacaciones”, sostuvo Acuña, y agregó que todavía resta que lleguen las nuevas tarifas de luz, lo que va a impactar en los productos refrigerados y helados. “La realidad es que tenemos aumentos, y la consecuencia es poca venta . Es matemático: siempre que las cosas aumentaron, y si el salario no acompaña, se complica”, argumentó.

Ahora, a causa de esto, los miembros de UKRA se están volcando para sumar otras marcas a su oferta: si una barra de cereal conocida vale $700, van a buscar opciones más baratas . “Nos estamos organizando para eso, para ver otras marcas, y quizás la gente también acompañe. Nosotros queremos vender, porque precisamos pagar nuestros gastos. Los alquileres subieron mucho, y hay colegas que están cerrando”, concluyó.

Si bien los juguetes escalonaron los aumentos de precios, también en este sector se observa una baja del consumo Alejandro Guyot - LA NACIÓN

En el caso de los juguetes, la industria tiene un funcionamiento particular. Darío Mermelstein, presidente de la Asociación Argentina de Juguetes y Afines (AADEJA), contó a LA NACION que en las primeras semanas de enero el desplome fue cercano al 10%. “Hubo una caída, obviamente, en el volumen de venta, porque no estamos exentos de la situación del país. Pero no tanto como otros rubros, que quizás cayeron 20% o 30%”, remarcó el empresario.

Además, aunque se espera que la aplicación del plan Cuota Simple a partir de febrero implique un repunte de ventas, Mermelstein consideró que el impacto podría no ser tan fuerte, ya que el nuevo programa oficial de financiación al consumo planteará un recorte a la mitad en la cantidad de cuotas habilitadas para las compras.