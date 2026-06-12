El riesgo país vuelve a bajar y alcanza un nuevo mínimo desde abril de 2018

Este viernes sigue el entusiasmo en los mercados por la mejora en la calificación de deuda de S&P para la Argentina: el riesgo país profundiza su caída y se ubica en su valor más bajo durante la administración de Javier Milei.

Hoy cede 10 unidades (-2,3%), hasta los 433 puntos básicos, según las pantallas de Rava Bursátil. La última vez que se encontró en este nivel fue en abril de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri.

La caída del riesgo país se explica principalmente por la nueva calificación de deuda que S&P le dio a la Argentina Archivo

El miércoles, S&P Global Ratings, una de las tres principales agencias calificadoras de riesgo del mundo junto con Moody’s, anunció una nueva calificación de deuda para la Argentina, algo que ya había hecho Fitch. La firma elevó el rating soberano desde CCC+ a B-. En consecuencia, este jueves el indicador elaborado por JP Morgan se desplomó unas 60 unidades hasta los 443 puntos, dado el buen rendimiento de los bonos soberanos. Los títulos Bonares escalaron hasta 3,4% (AL35D) y los Globales también avanzan un 4,1% (GD46D).

En la apertura de la quinta rueda de la semana, los títulos bajo ley local ceden hasta 0,3% (AL35D), mientras que AL41D sube 0,2%. Los bonos que se rigen por ley extranjera caen hasta 1,8% (GD46D).

Acciones y dólar

Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan mayormente en territorio negativo, a contramano de los principales índices de la Bolsa de Nueva York. Retroceden Mercado Libre (-2,1%), Cresud (-2,1%) e Irsa (-1,9%). En tanto, suben Ternium (+2,7%), Tenaris (+1,3%) y BBVA (+1%).

El Merval baja 0,2% y cotiza a 3.347.928,56, lo que equivale a US$2.234,69 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-0,5%). Lideran los descensos en el tablero Irsa (-2%), Telecom (-1,2%) y Cresud (-1,1%). En tanto, aumentan YPF (+1,5%), BBVA (+1,3%) y Transener (+0,7%).

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista se mantiene sin cambios y cotiza a $1432,96. De esa forma, se encuentra un 19% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1779,31.

La cotización del dólar este viernes 12 de junio LUIS ROBAYO - AFP

La divisa minorista se encuentra estable en los $1450 para la venta en el Banco Nación. El precio promedio de los bancos ronda $1453,60, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

Los dólares financieros tienen leves subas. El dólar MEP suma $5,78 (+0,4%) y figuró en las pantallas a $1.455,01. El contado con liquidación (CCL) cotiza a $1498,60, $3,61 más que su cierre anterior (+0,3%).