Abrió sus puertas en Neuquén el Sanatorio de la Trinidad: una nueva referencia en salud de alta complejidad para toda la Patagonia
Galeno inaugura un nuevo capítulo en Neuquén y fortalece su red prestacional en una de las regiones con mayor crecimiento del país
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La Patagonia es desde hace varios años la región con mayor crecimiento poblacional relativo de la Argentina, una tendencia que en gran parte impulsan las migraciones internas en búsqueda de una mejor calidad de vida y oportunidades laborales. Mientras que el promedio nacional creció un 14,4% entre los últimos censos, provincias patagónicas como Neuquén y Tierra del Fuego registraron para el mismo período picos históricos de hasta un 28,9% de aumento poblacional.
En ese contexto, la expansión de la infraestructura sanitaria aparece como una respuesta natural para una región que suma habitantes a un ritmo superior al promedio nacional, dinámica que Galeno busca capitalizar mediante inversiones de largo plazo. Es con esa visión que el Grupo inauguró el Sanatorio de la Trinidad Neuquén, un centro médico que se suma a la oferta de atención de alta complejidad de la Patagonia.
El establecimiento –ubicado en San Martín 3520, un punto estratégico de la ciudad– tiene más de 20.000 metros cuadrados distribuidos en cuatro niveles, y fue concebido para brindar atención médica integral. De ahí que combina infraestructura de vanguardia, innovación tecnológica y eficiencia operativa, todo con un fuerte enfoque en sustentabilidad.
La inauguración supone un salto en la oferta sanitaria para la región, al incorporar servicios y equipamiento de alta complejidad que hasta ahora tenían una presencia limitada en el sur del país. Neuquén y toda la región en general tendrán ahora acceso a prestaciones médicas de excelencia, tecnología de última generación y equipos profesionales altamente especializados.
Con una propuesta de atención integral, el sanatorio irá progresivamente incorporando especialidades como Clínica Médica, Cirugía, Cardiología, Pediatría, Ginecología y Obstetricia, además de servicios ambulatorios, internación y atención crítica para consolidar una oferta asistencial de alta complejidad sólida y accesible.
Cómo son las instalaciones
El edificio fue diseñado bajo criterios de funcionalidad, seguridad y circulación eficiente, con circuitos diferenciados para pacientes, profesionales e insumos. Todo en La Trinidad Neuquén está orientado a mejorar los tiempos de respuesta y la calidad asistencial.
Algunas de sus principales características:
- Guardia diferenciada para adultos y pediatría
- 6 consultorios de atención inmediata
- 4 boxes de observación
- 2 shock rooms
- 14 consultorios externos en distintas especialidades
- Hospital de día
- 5 endosuites para adultos y pediatría
- Área quirúrgica con 7 quirófanos, incluyendo espacios exclusivos para partos y cirugías ambulatorias
- 2 salas de trabajo de parto
- Servicio de maternidad integral
- Unidades de cuidados intensivos para adultos y pediatría
- Servicio de neonatología con sectores de alta, media y baja complejidad
- 120 camas de internación distribuidas entre clínica médica, maternidad, pediatría y cuidados críticos
La unidad de cuidados intensivos cuenta con 32 habitaciones individuales de alta complejidad para pacientes adultos, mientras que el área pediátrica suma 16 camas de terapia intensiva y el servicio de neonatología dispone de 19 camas preparadas para distintos niveles de complejidad.
Diagnóstico y tratamiento: tecnología de última generación
El Sanatorio de la Trinidad Neuquén dispone de equipamiento de diagnóstico y tratamiento de alta complejidad, una ventaja clave a la hora de resolver estudios y procedimientos en el mismo establecimiento y reducir así tiempos y derivaciones.
El área de diagnóstico por imágenes incluye:
- 2 salas de rayos X
- 2 salas de tomografía computada
- 2 salas de ecografía
- Resonancia magnética
- Mamografía
- Endoscopía
A esto se suma un servicio de hemodinamia equipado con angiógrafo de última generación y un laboratorio automatizado de análisis clínicos, conectado mediante un corredor neumático para el traslado de muestras y medicamentos entre las distintas áreas del sanatorio.
La eficiencia energética, una parte esencial
También en el capítulo sustentabilidad el nuevo centro incorpora algunas soluciones tecnológicas innovadoras, todavía poco habituales en establecimientos sanitarios de esta escala.
Así, un total de 420 paneles solares son capaces de abastecer de la energía que acompaña la operación continua de todo el establecimiento, a lo que se suman redes de climatización de alta eficiencia y control centralizado.
En términos constructivos, el proyecto también incorpora aislación térmica y acústica de alta prestación, materiales ignífugos y tecnologías diseñadas especialmente para entornos sanitarios de máxima exigencia.
Con más de 20.000 metros cuadrados, 120 camas de internación y equipamiento de alta complejidad, el proyecto representa una de las inversiones privadas más importantes realizadas en infraestructura sanitaria en Neuquén en los últimos años.
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