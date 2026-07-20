Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 20 de julio, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1500 para la venta; el dólar blue cotiza a $1530 para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1450,00Venta$1500,00
Dólar blue
Compra$1484,10Venta$1530,00
Dólar tarjeta
Venta$1950,00
Dólar CCL
Venta$1570,83
Dólar MEP
Venta$1519,39
Dólar mayorista
Venta$1480,12
Euro
Compra$1680,00Venta$1740,00
El dólar minorista cerró el viernes pasado a $1500 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1530 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Cómo comprar dólares por home banking
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial el viernes 17 de julio
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1450 para la compra y $1500 para la venta.