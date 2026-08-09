Advierten que las provincias se mueven a distinta velocidad que la Nación en materia fiscal

Mientras el Gobierno nacional mantiene el superávit fiscal, las provincias retornaron en 2025 al déficit primario por primera vez en casi una década, lo cual configura un escenario de dos velocidades poco frecuente en la historia reciente, advirtió el último informe económico correspondiente a julio de la consultora PwC.

“Durante 2024 y 2025, el Gobierno nacional consolidó una posición fiscal superavitaria mediante la reducción del gasto, al tiempo que buscó reducir la presión impositiva. Las jurisdicciones provinciales, en cambio, retornaron en 2025 al déficit primario por primera vez en casi una década”, señaló el Economics GPS en su edición de julio.

Tras explicar cómo el Gobierno nacional logró revertir el déficit de 2023 a través del recorte del gasto y transformarlo en superávit fiscal primario (sin incluir el pago de los servicios de la deuda) y financiero en 2024 y 2025, el trabajo mencionó que las provincias siguieron un camino distinto el último año.

“El conjunto de provincias registró un superávit primario de 0,1% del PBI en 2023, que mejoró a 0,4% en 2024 gracias a una contracción del gasto superior a la caída de los ingresos. Sin embargo, en 2025 los gastos totales volvieron a crecer por encima de los recursos y el resultado primario se ubicó en terreno negativo, con un déficit estimado de 0,04% del PBI”, resaltó. “Se trata de un número acotado en magnitud pero que constituye el primer déficit primario del agregado provincial desde 2017. En resultado financiero, las provincias pasaron de un superávit de 0,2% del PBI en 2024 a un déficit de 0,3% en 2025, cifra equivalente al déficit financiero que habían registrado en 2023”, completó.

El informe, firmado por el economista jefe de PwC, José María Segura, subrayó que “la coexistencia de una Nación superavitaria y provincias deficitarias configura un escenario poco frecuente en la historia fiscal reciente” y afirmó que la principal diferencia entre la Nación y las provincias es la “capacidad de sostener la contención del gasto”.

“Mientras la Nación mantuvo sus erogaciones prácticamente congeladas en términos reales durante 2025 tras la reducción de 2024, las provincias tuvieron una expansión del 5,3% real, superior al crecimiento de sus ingresos del 2%”, indicó. El año último, la participación del gasto provincial en la economía subió al 15,8% del PBI, desde el 15,3% de 2024, aunque sigue por debajo del nivel alcanzado en 2023 (17,2%).

El aumento del gasto provincial provino de las erogaciones corrientes, entre ellas salarios, que crecieron 6% en términos reales, en tanto los gastos de capital se incrementaron 2,7% real.

El trabajo concluyó que las provincias cuentan con poco margen para recortar gastos de capital, por lo que el esfuerzo fiscal para volver a equilibrar sus números debería venir de la contención de los gastos corrientes, donde los salarios representan el 44% del gasto total.