Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este viernes 7 de agosto, minuto a minuto
La divisa oficial operó a $1520 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1530 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1470,00Venta$1520,00
Dólar blue
Compra$1484,10Venta$1530,00
Dólar tarjeta
Venta$1976,00
Dólar CCL
Venta$1559,42
Dólar MEP
Venta$1520,28
Dólar mayorista
Venta$1499,50
Euro
Compra$1700,00Venta$1760,00
El dólar minorista se comercializó a $1520 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1530 para la misma operación. Cómo se comportaron los dólares financieros y a cuánto llegó el riesgo país.
A cuánto llega el riesgo país
El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este viernes 7 de agosto a los 444 puntos.
A cuánto cotiza el dólar oficial hoy
La divisa minorista se mantiene estable en la apertura de la jornada cambiaria de este viernes. El dólar oficial figura a $1470 para la compra y $1520 para la venta en el Banco Nación.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$1924,47. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
Cómo comprar dólares por home banking
- Ingresar al home banking del banco y asegurarse de tener los fondos necesarios para hacer la operatoria.
- Entre las opciones del menú del home banking, buscar la de “Operaciones” (o alguna referencia similar) y seleccionar la que se asocie con la Compra/venta de dólares.
- Indicar el monto que se desea comprar en pesos. Allí se detallará cuántos dólares se adquirirán según la cotización del día.
- Revisar los datos de la operación, aceptar los términos y condiciones y hacer clic en “Confirmar”.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del jueves 6 de agosto a $1470 para la compra y $1520 para la venta.
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