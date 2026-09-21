Aerolíneas Argentinas trasladará al Papa y su comitiva durante su visita al país

Aerolíneas Argentinas tendrá a su cargo los traslados aéreos de la comitiva oficial durante la visita del papa León XIV a la Argentina, una operación especial que involucrará vuelos de pasajeros y cargueros, y requerirá la coordinación de distintas áreas de la compañía con las autoridades.

El esquema contempla un vuelo de pasajeros entre Montevideo y Buenos Aires, y una operación carguera en el mismo tramo. También incluye los traslados de la comitiva entre Buenos Aires y Córdoba, con regreso a la capital, y el posterior vuelo entre Buenos Aires y Lima, desde donde León XIV continuará su gira por América Latina.

Para estas operaciones, Aerolíneas Argentinas utilizará aviones Boeing 737-800 MAX en los tramos Montevideo-Buenos Aires y Buenos Aires-Córdoba-Buenos Aires. El vuelo entre Buenos Aires y Lima, en tanto, será operado con un Airbus A330-200.

La operación demandará una coordinación especial entre las distintas áreas de la compañía y las autoridades involucradas, tanto para la planificación de los vuelos como para atender las necesidades particulares de la comitiva durante cada etapa de la visita.

“Para Aerolíneas Argentinas, participar de esta visita representa un motivo de orgullo y una nueva oportunidad de poner su experiencia, capacidad operativa y el trabajo de sus equipos al servicio de un acontecimiento extraordinario”, señalaron desde la compañía en un comunicado. Según la empresa, la operación también constituye una muestra de la confianza y el prestigio de Aerolíneas Argentinas a nivel internacional.

Una agenda cargada

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre por la tarde, después de su paso por Uruguay. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Más tarde, en el Palacio Libertad, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, ante quienes pronunciará su primer discurso en el país.

El papa León XIV se retira al final de su audiencia semanal en la Plaza de San Pedro, en Roma, el miércoles 2 de septiembre de 2026. (Foto AP/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

El Papa se alojará durante su estadía en la Argentina en la Nunciatura Apostólica, sobre la avenida Alvear.

El lunes 9, a las 9.15, visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad que son atendidas en la institución. A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El lugar tiene un antecedente significativo: allí Juan Pablo II celebró una misa en 1982, durante su primera visita al país, poco después de la guerra de Malvinas.

Por la tarde, a las 16.10, León XIV se reunirá en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, con representantes del mundo del trabajo. El encuentro reunirá a empresarios, sindicalistas y representantes de los movimientos sociales. La agenda continuará a las 17.30 en el Palacio San Martín, donde mantendrá un encuentro con líderes de las distintas comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas.

Luego, a las 18.45, participará de una celebración de vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Córdoba, otra escala de la visita

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. El avión partirá desde Aeroparque a las 7.30 y está previsto que aterrice a las 9. A las 10 celebrará una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, a las 15.15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y operadores pastorales en la Catedral de Córdoba.

La escala cordobesa será breve. A las 16.55 volverá a abordar el avión para regresar a Buenos Aires, donde está previsto que llegue a las 18.10. Dos horas después, a las 20.15, encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el mismo lugar donde habrá celebrado la misa del día anterior.

El cierre será en Luján

La última jornada de la visita comenzará en la cárcel de Devoto. A las 8, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, un lugar que solía recorrer Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires.

A las 10 celebrará la última gran misa de su visita en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La celebración se realizará al aire libre y se espera una concurrencia masiva. El intendente de Luján, Leonardo Boto, había estimado una asistencia de entre 1.000.000 y 2.000.000 de fieles.

La visita concluirá después del mediodía. A las 13.30, tras una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza, León XIV partirá rumbo a Lima, Perú, tercera y última escala de su primera gira por América Latina.

Para Aerolíneas Argentinas, ese vuelo marcará el cierre de una operación que habrá comenzado cuatro días antes con el traslado de la comitiva desde Montevideo y que incluirá, en el medio, el desplazamiento del Papa entre Buenos Aires y Córdoba.