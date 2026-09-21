Turismo papal: aumentan las búsquedas de vuelos y hospedajes en los lugares que visitará León XIV

La visita de León XIV a la Argentina todavía no comenzó, pero ya empieza a dejar su primera huella en el turismo. Tras la difusión del programa oficial de la gira, que llevará al Papa a Buenos Aires, Córdoba y Luján entre el 8 y el 11 de noviembre, las agencias de viajes registraron un aumento en las búsquedas de vuelos y alojamientos para esas fechas.

En Despegar detectaron un incremento de alrededor del 20% en las búsquedas hacia Buenos Aires y Córdoba para los días que coinciden con la visita del Pontífice, en comparación con las semanas anteriores.

“Este movimiento no es solo una señal de interés: muestra cómo los grandes acontecimientos pueden transformar la atención en movimiento turístico. Desde nuestra plataforma vemos cómo eventos culturales, deportivos y de escala internacional pueden modificar la demanda, poner destinos en el radar de millones de viajeros y generar nuevos flujos turísticos, incluso en períodos muy cortos”, señalaron desde la compañía.

En Almundo también observaron un aumento del interés por viajar en noviembre hacia Buenos Aires y Córdoba desde que se anunció la visita del Papa. Sin embargo, la empresa introdujo una salvedad: parte del crecimiento es esperable porque, a medida que se acerca noviembre, aumenta naturalmente la anticipación con la que los viajeros realizan sus búsquedas. Por eso, aclararon, no es posible atribuir todo el incremento exclusivamente a la visita de León XIV.

El comportamiento es diferente según el destino y el tipo de servicio. En Buenos Aires, Almundo no registra por ahora un aumento significativo en las búsquedas de hoteles. En Córdoba, en cambio, las búsquedas de alojamiento para el período comprendido entre el 8 y el 11 de noviembre crecieron aproximadamente un 30%.

El movimiento se produce a pocas semanas de un acontecimiento esperado desde hace décadas: será la primera visita de un Papa a la Argentina desde el viaje de san Juan Pablo II en 1987.

Una agenda cargada

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre por la tarde, después de su paso por Uruguay. Su primera actividad será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre.

Luego se trasladará a la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei. Más tarde, en el Palacio Libertad, se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático, ante quienes pronunciará su primer discurso en el país.

El Papa se alojará durante su estadía en la Argentina en la Nunciatura Apostólica, sobre la avenida Alvear.

El lunes 9 comenzará temprano. A las 9.15 visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde se reunirá con trabajadores y personas con discapacidad que son atendidas en la institución.

A las 11.30 celebrará una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo. El lugar tiene un antecedente significativo: allí Juan Pablo II celebró una misa en 1982, durante su primera visita al país, poco después de la guerra de Malvinas.

Monumento de los Españoles ricardo-pristupluk-11511 - LA NACION

Por la tarde, a las 16.10, León XIV se reunirá en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero, con representantes del mundo del trabajo. El encuentro reunirá a empresarios, sindicalistas y representantes de los movimientos sociales.

La agenda continuará a las 17.30 en el Palacio San Martín, donde mantendrá un encuentro con líderes de las distintas comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas. Luego, a las 18.45, participará de una celebración de vísperas junto al episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana.

Córdoba, otra escala de alta convocatoria

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba. El avión partirá desde Aeroparque a las 7.30 y está previsto que aterrice a las 9.

A las 10 celebrará una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Más tarde, a las 15.15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y operadores pastorales en la Catedral de Córdoba.

La escala cordobesa será breve: a las 16.55 volverá a abordar el avión para regresar a Buenos Aires, donde está previsto que llegue a las 18.10.

Dos horas después, a las 20.15, encabezará una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, el mismo lugar donde habrá celebrado la misa el día anterior.

El cierre será en Luján

La última jornada de la visita comenzará en la cárcel de Devoto. A las 8, León XIV visitará el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, un lugar que solía recorrer Jorge Bergoglio cuando era arzobispo de Buenos Aires.

A las 10 celebrará la última gran misa de su visita en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La celebración se realizará al aire libre y se espera una concurrencia masiva. El intendente de Luján, Leonardo Boto, había estimado una asistencia de entre 1.000.000 y 2.000.000 de fieles.

Basílica Nuestra Señora de Luján Guadalupe Faraj

La visita concluirá después del mediodía. A las 13.30, tras una ceremonia de despedida en el aeropuerto de Ezeiza, León XIV partirá rumbo a Lima, Perú, tercera y última escala de su primera gira por América Latina.