Aerolíneas: con $200 millones de subsidios diarios, el Congreso aprobó el balance de 2021

No hay reducto político en el que hablar de Aerolíneas Argentinas no genere cierto debate. No es para menos, se trata de una compañía que necesitó $200 millones diarios para funcionar en 2021 . Pues el paso de los estados contables por la Auditoría General de la Nación (AGN) no fue la excepción.

Fueron 26 minutos donde cada uno de los auditores que forman el cuerpo de control de Poder Legislativo expuso lo suyo, enfocó en número del déficit de su lado, repasó el rol de la empresa y justificó, o no, un desembolso del tesoro que cada vez es más grande. Todos hablaron, presentaros sus argumentos y finalmente votaron: los estados contables del ejercicio 2021 de Aerolíneas Argentinas se aprobaron “con salvedades”. Esa fue la fórmula elegida -las otras son aprobación, abstención y no aprobación- con la que se firmó el dictamen del cuerpo en el que están representados el oficialismo y la oposición.

De esta manera, los números del año pasado quedaron claros y ya no hay posibilidad de desmentirlos. Están “en letras de molde”, como le gusta decir a la vicepresidenta Cristina Kirchner. “La sociedad ha recibido asistencia financiera del Estado Nacional por $72.797,7 millones (a valores homogéneos al 31/12/2021) -dice uno de los párrafos que se agregó como nota a los balances-. Tuvo una pérdida neta de $44.552,9 millones”.

Una fuente oficial, que conoce de esas cifras millonarias, lo explicó: “Ese es el número de transferencias que también figura en los estados contables. Lo que sucede es que en la contabilidad que queda del lado del que hace el aporte, se ajusta por inflación por eso se llega a casi 73.000 millones; en el Aerolíneas figura 65.000”.

Los aviones de Aerolíneas Argentinas transportaron en 2021 la mitad de la carga que en 2019

Hubo un párrafo que fue pedido por uno de los auditores generales, Miguel Pichetto.”Al 31 de diciembre de 2021, el patrimonio neto es negativo en $39.034,4 millones, los resultados no asignados acumulan pérdidas por $247.950,7 millones y el capital de trabajo presenta un déficit de $48.647,9 millones. Teniendo en cuenta lo señalado, y la evolución en los últimos años de los conceptos mencionados, la capacidad de la sociedad de financiar sus operaciones y cancelar sus pasivos, se halla supeditada al mantenimiento de los recursos aportados por el Estado Nacional”. dice el texto.

Justamente, a partir de este punto surgió el intercambio que jamás fue tenso ni perdió las formas. Uno empezaba a hablar; los otros esperaban pedían la palabra y mostraban su parecer. “Tengo una visión sobre Aerolíneas -dijo Pichetto-.Me parece fundamental que siga siendo estatal lo que se debería es ir tratando de bajar el apoyo del Tesoro Nacional para lograr niveles de autosuficiencia”.

Tomó entonces la palabra el radical jujeño Alejandro Nievas, hombre cercano al gobernados Gerardo Morales. “Desde 2013 hemos venido señalando la cantidad de recursos que se entregan. El dato relevante es que las transferencias recibidas en 2021 han sido un 60% más que el promedio recibido por Aerolíneas desde 2013 hasta ahora. Siempre han sido subsidios importantes, pero la cifra es muy superior al promedio de los años anteriores. Supera a 2020 en 50%”, dijo el auditor.

Jesús Rodríguez, presidía el Colegio de auditores. Entonces le dio la palabra al santacruceño Juan Forlón, expresidente del Banco Nación durante el tercer gobierno kirchnerista. Sonó, entonces, la otra campana. “No creo que Aerolíneas Argentina sea un problema para los argentinos más bien creo que es una solución para la conectividad. Este balance [por el de 2021] no es el mejor para ver cuál es lo que tenemos que mejorar en la gestión. Es verdad que se deben generar mejoras en la gestión, pero repito, no creo que sea un problema más bien una solución.

Juan Ignacio Forlón, cuando era presidente del Banco Nación Archivo

Tomó la palabra la formoseña María Graciela de la Rosa. “Siguiendo la opinión del compañero Forlón-adelantó el voto- quiero acotar lo que me han escrito y es bueno decirlo. Aerolíneas no es un problema sino fue, es y será una solución. Se concretaron 51 vuelos que transportaron 40 millones de vacunas. La pandemia le dio el empujón a la unidad de negocios de cargas”.

Justo estos datos de carga parece que no se los habían escrito, o bien, se los habían anotado mal. El machete no tomó el reporte que la auditora se preparaba a aprobar. “El transporte de carga fue 17.728 toneladas y aumentó en 2021 un 48,7% respecto a 2020 (11.923 toneladas), pero es 44,5% más baja que en 2019 que transportó 31.950 toneladas” , se lee en la nota de la AGN a la que adhirió De la Rosa.

“Como argentino me siento orgulloso de Aerolíneas Argentinas. Fue una de las pocas empresas que respetó los pasajes y los respetó. Cuando se iba a Rusia o China fue Aerolíneas”, se embanderó Francisco Fernández al dar su opinión frente a los $73.000 millones de subsidios. Luego hablo de “Doña Rosa”, y sin nombrarlo de Bernardo Neustadt. “A Aerolíneas se le debe respeto, hay que cambiar algunas cosas. Cuando uno viaja en un avión de Aerolíneas viaja seguro. Porque los aviones se revisan, no se si eso se hace en una empresa privada porque está el interés económico”, arremetió el auditor.

Hubo un tiempo para la postura de Jesús Rodríguez. “La AGN conoce la empresa. Los estados contables reflejan que las transferencias del Tesoro son la principal fuente de financiamiento de la compañía y eso le da una situación de vulnerabilidad. Si uno mira, en 2008, cuando se produjo la estatización, los recursos transferidos llega a aproximadamente 8000 millones de dólares. Significa la mitad de lo que la Nación gastó para comprar las vacunas para todos los argentinos, además de los gastos de transporte. Es enorme la asignación de recursos que se hace”, finalizó.

El final estuvo a cargo de Forlón. Destaco el rol comunicador de la empresa y pidió ser medido con la competencia regulada, un concepto que había tirado sobre la mesa Rodríguez. “Estoy de acuerdo que debemos analizar varias cuestiones de eficiencia”, empezó. Y esbozó un diálogo y una conclusión. ‘Che negro, tirame un vuelo’, dicen los gobernadores. No disculpame pero no es rentable..´. Eso no puede pasar, Aerolíneas cumple con ese rol integrador. ¿Eso justifica cualquier gasto? No, pero hay que tener cuidado. Ojo al piojo”, remató.