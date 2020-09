Salida del país. Más de 500 argentinos cambiaron su residencia fiscal este año

Quienes pidieron baja de impuestos para irse a Uruguay en estos primeros nueve meses de 2020 fueron 229 contribuyentes Fuente: LA NACION - Crédito: María Amasanti

Detrás de los casos de argentinos que "huyen" a Uruguay para evitar la carga tributaria local hay finalmente un número oficial y concreto: son 504 las personas que decidieron concretar su baja de impuestos en la Argentina por cambio de residencia fiscal. Así lo confirmó Mercedes Marcó del Pont, titular de la AFIP.

En concreto, quienes pidieron baja de impuestos para irse a Uruguay en estos primeros nueve meses de 2020 fueron 229 contribuyentes, es decir, casi la mitad del universo total, confirmó la funcionaria en diálogo con la agencia Télam.

En todo 2019, según pudo saber LA NACION, fueron 498 personas las que solicitaron hacer el trámite de cambio de residencia. Este año, y solo en nueve mes, la cifra es más grande. Por estos meses, los incentivos por parte de Uruguay y las novedades de la Argentina (el impuesto a la riqueza que se cocina en el Congreso, entre otros) les dieron trabajo a tributaristas y abogados que recibieron consultas de personas con grandes patrimonios para emprender este tipo de mudanza.

"Observamos un incremento en la cantidad de personas que tramitaron el cambio de residencia fiscal que lejos está de manifestar una conducta generalizada", dijo Marcó del Pont

"Observamos un incremento en la cantidad de personas que tramitaron el cambio de residencia fiscal que lejos está de manifestar una conducta generalizada. Desde la AFIP monitoreamos en forma permanente el cumplimiento de las condiciones estipuladas en la ley para el cambio de residencia fiscal con el objetivo de evitar maniobras elusivas", subrayó Marcó del Pont.

La cantidad de personas que tramitan el cambio de residencia fiscal viene en ascenso desde las elecciones PASO de 2019. La AFIP sigue con atención estos movimientos: en febrero pasado, Marcó del Pont reveló que el organismo investigaba a 17 contribuyentes que cambiaron la residencia fiscal durante 2019.

En ese entonces, fuentes oficiales confirmaron que, si bien no hay inconvenientes en una modificación de residencia fiscal per se,tiene que ser un trámite genuino y que cumpla con la ley. Afirmaron que "se monitorea permanentemente" que se cumpla con lo estipulado en las normas para obtener o perder la residencia fiscal argentina, porque obtener una residencia fiscal en otro país no necesariamente implica que se pierda automáticamente la local.

En ese sentido, y para no entrar en problemas con el fisco, los tributaristas recomiendan cumplir a rajatabla -y "excederse" en el cumplimiento de- los requisitos de cambio de residencia fiscal. En caso de que haya dudas, AFIP dirime la cuestión teniendo en cuenta el "centro de intereses vitales". A grandes rasgos, para determinarlo es necesario responder a algunas consultas como dónde tiene su casa y su trabajo el contribuyente y dónde reside su familia, en caso de que la tuviera.

El caso de la residencia fiscal en Uruguay es el más resonante porque grandes nombres del mundo de los negocios emprendieron su mudanza al país vecino, entre ellos, el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, y el presidente de Puente, Federico Tomasevich.

