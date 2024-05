¿Atraso cambiario? El Presidente defendió el valor actual del dólar

Escuchar

El presidente Javier Milei volvió a defender el actual esquema cambiario de devaluar la moneda al 2% mensual, ante las advertencias de las consultoras privadas que señalan que está quedando atrasado con respecto a otros precios de la economía. A través de la red social X, se preguntó: “¿Estamos frente a un caso de apreciación cambiaria o a un caso de reacomodamiento de precios relativos donde Argentina es cara en dólares dada su estructura fiscal y regulatoria?”

La publicación fue compartida por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien esta semana también se refirió al nivel del tipo de cambio en un evento organizado por agentes del mercado financiero. “ Naturalmente vamos a convivir con un tipo de cambio más apreciado muchachos, esto es una obviedad. Tenemos equilibrio fiscal, superávit comercial, superávit de cuenta corriente. No podemos comparar la situación actual con la de hace cinco meses, es errónea. Esa apreciación vino, más menos, para quedarse. No se engañen más. No esperen más el cimbronazo . Esto pasa cuando se hacen los deberes. Sí, el tipo de cambio se aprecia”, explicó.

¿ATRASO CAMBIARIO?

Si bien es imposible conocer los parámetros profundos (preferencias, tecnología y dotaciones) para toda la humanidad en el presente y el futuro, por lo que sólo de casualidad un ser humano podría determinar el vector de precios de equilibrio y con ello hablar… — Javier Milei (@JMilei) May 3, 2024

El Presidente, por su parte, enumeró una serie de razones para explicar por qué el nivel actual del tipo de cambio no está atrasado: 1) superávit financiero en el Tesoro; 2) base monetaria constante; 3) brecha casi nula, con compra de reservas netas; 4) saneamiento del balance del Banco Central, y 5) levantamiento de restricciones en el mercado cambiario todos los días hasta que un día se termine de salir del cepo.

No es la primera vez que Milei hace referencia al esquema cambiario. En los últimos días, citó también al economista Ricardo Arriazu, quien es el mayor defensor de continuar con el actual ritmo de devaluación de la moneda. “Arriazu dice que la Argentina, si estabiliza dado la estructura fiscal que tiene, va a convivir con una moneda muy apreciada”, dijo.

El economista tucumano había dicho que “la clave del programa es dejarlo estable” y criticó a los que dicen que hay que hacer saltar o aumentar el crawling peg (el esquema actual de devaluación controlada). “Si hacen eso, suben los precios y el programa se va a la miércoles, y lo corren a patadas al Presidente, pero mis colegas están casi todos con lo del salto y el atraso cambiario”, dijo.

Arriazu dijo que la política de mantener el tipo de cambio como ancla monetaria pasó “en todo programa de estabilización, en Israel, en Chile y en México”. Y explicó que la comparación de que la Argentina está cara se hace porque antes “estaba regalada”, ya que el poder de compra valuado con el contado con liquidación (CCL) había llegado al nivel más alto histórico.

“La Argentina estaba regalada y ahora la gente dice que está cara, pero ¿en qué dólar lo están midiendo? Sin reformas, la Argentina siempre es un país caro”, dijo. En ese sentido, enumeró que la Argentina es cara en tecnología e indumentaria, pero los extranjeros siguen comprando en el país alimentos, cosméticos, medicina y combustible.

Ricardo Arriazu: "La clave del programa es dejar el tipo de cambio estable. Todos los que dicen que hay que saltar o aumentar el crawling peg, si hacen eso, suben los precios y el programa se va a la miércoles y lo corren a patadas al Presidente". Ricardo Pristupluk - La Nacion

“La Argentina es cara en los productos importados por el proteccionismo. Un producto que vale 100 afuera, no puede costar menos de 300 en la Argentina, por el costo del transporte, el riesgo país, el anticipo de IVA, el anticipo de Ganancias, ingresos brutos (IIBB) y los gastos de Aduana, Senasa y compañía. Luego, hay que sumar los costos del transporte interno, los márgenes del comerciante y de nuevo IVA, IIBB e impuesto a los débitos. Eso no lo cambia el tipo de cambio, es el proteccionismo. Cuando miramos los exportables, somos más baratos. En servicios públicos, el costo promedio de la electricidad está por debajo del promedio mundial”, explicó.

“La Argentina es cara en lo importable, el problema es que a la gente no le alcanza, porque somos pobres porque no producimos. Eso no lo vamos a cambiar moviendo el tipo de cambio. Hay que volver a crecer, cambiar las condiciones”, agregó.

Los que advierten del atraso cambiario

La consultora 1816 señaló que si el tipo de cambio de $800 de diciembre pasado, cuando se produjo el fuerte salto cambiario, se hubiera devaluado al ritmo de la inflación, hoy valdría $1480, en vez de los actuales $874.

Entre los economistas que advierten sobre el atraso del tipo de cambio están Gustavo Cañonero, director de CMF Banco Corporativo; Diego Bossio, fundador de Equilibra; Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, y Daniel Artana, economista jefe de FIEL.

Marina Dal Poggetto, Diego Bossio y Daniel Artana economistas

“La Argentina debería tener un tipo de cambio más alto que el promedio, porque es una economía con una productividad muy baja, bajo nivel de inversión y faltan reformas macro. El tipo de cambio del CCL es un buen nivel de entrada, está como en los últimos meses del período de Macri, sin cepo”, dijo Cañonero, días atrás.

Artana destacó “la adicción al atraso cambiario que tiene la dirigencia política argentina”. En este sentido, se refirió al Presidente que dice que, como la brecha cambiaria es baja, no hay problema. “No es verdad eso. Porque vos estás mirando un precio de contado con liquidación, que tiene la liquidación de 20% de las exportaciones, que en teoría a mitad del año no sigue más. Así que no sabemos qué va a pasar con ese mercado. Hay una recuperación de reservas netas que ha sido muy importante, pero la mejora no es muy distinta al equivalente de lo que se pisó de importaciones. Tenemos dividendos que no se dejan pagar. Hay una necesidad de seguir acumulando reservas dentro del programa con el Fondo y porque hay que comprar un seguro anticrisis”, comentó.

Bossio, en tanto, dijo que el atraso del tipo de cambio podría generar “problemas de competitividad serios”. Y agregó: “Ya hemos vivido diferentes situaciones en donde, por sostener el tipo de cambio, los desequilibrios acumulan y después las salidas son mucho más traumáticas. Una modificación del tipo de cambio reflotaría un rebote inflacionario y naturalmente eso socavaría la popularidad del Presidente“.

