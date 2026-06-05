Agroactiva 2026. El Banco Nación presentó la propuesta comercial más competitiva del mercado

El Banco Nación anunció en Agroactiva 2026 una amplia oferta comercial para el sector productivo, que contempla condiciones especiales para la compra de maquinaria, beneficios para financiar exportaciones y propuestas exclusivas para MiPyMEs, consolidándose como aliado estratégico del campo argentino.

Por otra parte, anticipó que productores de la provincia de Santa Fe van a estar eximidos del Impuesto a los Sellos e Ingresos Brutos. La propuesta comercial integral contempla:

En pesos:

Maquinaria nueva nacional: desde 18% para clientes en general, con un cupo inicial de $1 billón, y desde 12% para usuarios de Santa Fe, con un cupo de $30.000 millones.

Maquinaria usada: desde el 23%.

Camiones y remolques nuevos: para MiPyMEs, desde el 22%, y Grandes Empresas, desde el 24%.

Cabe destacar que el monto máximo en pesos a asistir por empresa en cada acción comercial será de $1.500 millones, con excepción de la línea para Santa Fe, que será de hasta $600 millones por MiPyME.

En dólares:

Maquinaria nueva Tasa Cero, con aporte del fabricante, y del 6,50%, sin aporte.

Maquinaria usada, con una tasa del 6,50%.

Asimismo, el monto máximo en la moneda estadounidense de asistencia crediticia es de US$350.000. La institución lanza, al mismo tiempo, propuestas crediticias inmejorables a los productores con sus tarjetas corporativas “AgroNación” y “PymeNación”; para que los clientes accedan a beneficios exclusivos con las tasas más convenientes del mercado.

Tarjetas “AgroNación” y “PyMENación”: tasa mínima desde el 17% según convenio, con monto máximo por operación de $100 millones.

Prefinanciación de exportaciones en dólares con tasa del 2,75%.

Préstamos para capital de trabajo, online, con tasas de 28%, y $100 millones por operación. De esta manera, gracias a su presencia en las ediciones anteriores, el Banco Nación se posiciona como el referente en materia de asistencia crediticia a las empresas para inversión y capital de trabajo.

En la muestra de 2025, la institución recibió un total de 6.400 certificados de préstamos por US$3.900 millones y se concretaron negocios por más de US$202 millones. Para este año, se espera superar esos objetivos y alcanzar los US$500 millones para seguir batiendo récords de asistencia.

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