Agroactiva 2026. El Banco Nación presentó la propuesta comercial más competitiva del mercado
Con tasas en pesos desde el 12% para la financiación de maquinaria nueva, y en dólares del 0%, la entidad proyecta alcanzar un récord de colocaciones
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El Banco Nación anunció en Agroactiva 2026 una amplia oferta comercial para el sector productivo, que contempla condiciones especiales para la compra de maquinaria, beneficios para financiar exportaciones y propuestas exclusivas para MiPyMEs, consolidándose como aliado estratégico del campo argentino.
Por otra parte, anticipó que productores de la provincia de Santa Fe van a estar eximidos del Impuesto a los Sellos e Ingresos Brutos. La propuesta comercial integral contempla:
En pesos:
- Maquinaria nueva nacional: desde 18% para clientes en general, con un cupo inicial de $1 billón, y desde 12% para usuarios de Santa Fe, con un cupo de $30.000 millones.
- Maquinaria usada: desde el 23%.
- Camiones y remolques nuevos: para MiPyMEs, desde el 22%, y Grandes Empresas, desde el 24%.
- Cabe destacar que el monto máximo en pesos a asistir por empresa en cada acción comercial será de $1.500 millones, con excepción de la línea para Santa Fe, que será de hasta $600 millones por MiPyME.
En dólares:
- Maquinaria nueva Tasa Cero, con aporte del fabricante, y del 6,50%, sin aporte.
- Maquinaria usada, con una tasa del 6,50%.
- Asimismo, el monto máximo en la moneda estadounidense de asistencia crediticia es de US$350.000. La institución lanza, al mismo tiempo, propuestas crediticias inmejorables a los productores con sus tarjetas corporativas “AgroNación” y “PymeNación”; para que los clientes accedan a beneficios exclusivos con las tasas más convenientes del mercado.
- Tarjetas “AgroNación” y “PyMENación”: tasa mínima desde el 17% según convenio, con monto máximo por operación de $100 millones.
- Prefinanciación de exportaciones en dólares con tasa del 2,75%.
- Préstamos para capital de trabajo, online, con tasas de 28%, y $100 millones por operación. De esta manera, gracias a su presencia en las ediciones anteriores, el Banco Nación se posiciona como el referente en materia de asistencia crediticia a las empresas para inversión y capital de trabajo.
En la muestra de 2025, la institución recibió un total de 6.400 certificados de préstamos por US$3.900 millones y se concretaron negocios por más de US$202 millones. Para este año, se espera superar esos objetivos y alcanzar los US$500 millones para seguir batiendo récords de asistencia.
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