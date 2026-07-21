Dividendos: las empresas repartieron US$424.500 millones en el mundo en el primer trimestre

En un contexto marcado por tasas de interés elevadas, tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados, las empresas encontraron una forma de enviar una señal de confianza a los inversores: repartir más dividendos.

Durante el primer trimestre de 2026, las compañías distribuyeron US$424.500 millones entre sus accionistas, un 10,1% más que en igual período del año anterior. El dato surge de la primera edición del Índice Global de Dividendos y Recompra de Acciones elaborado por la gestora de activos Janus Henderson.

La contracara aparece en las recompras de acciones. Si bien todavía representan un monto similar al de los dividendos -alcanzaron US$425.700 millones entre enero y marzo-, retrocedieron 3,1% interanual, una señal de que las compañías comenzaron a ser más cautelosas con este mecanismo de retorno de capital.

Las empresas financieras y tecnológicas lideraron el reparto de dividendos

De acuerdo al informe, la diferencia no es menor. Mientras los dividendos suelen representar un compromiso de largo plazo con los accionistas, las recompras son decisiones mucho más flexibles y dependen de las condiciones financieras de cada momento.

El mapa global del reparto de dividendos

El informe muestra que Estados Unidos se sostuvo como el gran motor de la remuneración al accionista. Las empresas estadounidenses distribuyeron US$183.500 millones en dividendos, equivalente al 46,3% del total mundial, y además recompraron acciones por US$266.700 millones.

En tanto, según el reporte, Europa mostró uno de los mayores ritmos de crecimiento. Excluyendo al Reino Unido, las compañías europeas pagaron US$67.400 millones en dividendos durante el trimestre (un salto del 35,5% interanual), favorecido en parte por cuestiones cambiarias y de calendario. Dentro del continente sobresalió Suiza, con US$27.300 millones, seguida por Dinamarca, con US$9400 millones.

En América latina, las empresas repartieron aproximadamente US$10.500 millones en dividendos durante el primer trimestre, lo que representó un crecimiento subyacente del 15% respecto del mismo período del año anterior. La actividad volvió a concentrarse principalmente en Brasil, que explicó más de la mitad de las distribuciones regionales: las compañías brasileñas pagaron US$6300 millones, con un crecimiento cercano al 10%.

Detrás aparecieron México, donde las empresas distribuyeron cerca de US$1400 millones, con un crecimiento subyacente del 36,4%. Y Chile, donde las firmas repartieron alrededor de US$2000 millones, aunque el crecimiento fue mucho más moderado (1,5%).

Finanzas y tecnología, los grandes ganadores

A la hora de analizar la performance por sectores, el financiero volvió a ocupar el primer lugar. Los bancos, aseguradoras y entidades financieras distribuyeron US$90.800 millones en dividendos durante el trimestre y encabezaron las recompras de acciones con US$110.700 millones, más de un tercio del total mundial.

La tecnología también mantuvo un rol protagónico. Las compañías del sector pagaron US$43.700 millones en dividendos y realizaron recompras por US$66.600 millones, confirmando el peso creciente de las grandes empresas tecnológicas en la rentabilidad global de los mercados.

Pero el mayor salto porcentual se registró en materiales básicos, donde los dividendos crecieron 47,1%. El fenómeno responde al fuerte aumento de la demanda de minerales estratégicos -como cobre y litio- utilizados en centros de datos, semiconductores e infraestructura vinculada con la inteligencia artificial.

Qué espera el mercado para 2026

Para Janus Henderson, la evolución dispar entre el reparto de dividendos y la recompra de acciones refleja un cambio en el comportamiento de las compañías.

“En medio de lo que parece un contexto macroeconómico cada vez más incierto, la sorpresa fue la solidez de los beneficios en todo el mundo. Esos beneficios casi siempre se traducen en mayores dividendos, y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora”, explicó Jane Shoemake, gestora de Carteras de Clientes del equipo de renta variable global de la firma.

Asimismo, la especialista explicó que las recompras añaden otra dimensión a la situación. “Los dividendos son, por lo general, decisiones a largo plazo de los consejos de administración basadas en la sostenibilidad, mientras que las recompras de acciones son de naturaleza más discrecional y cíclica. En ese sentido, los dividendos siguen siendo la señal más clara de confianza, mientras que las recompras actúan como un amortiguador más flexible ”, explicó.

De cara al resto del año, desde Janus Henderson mantienen una visión positiva para los dividendos, aunque algo más prudente para las recompras. La proyección es que los dividendos globales crezcan 8,3% durante 2026, acelerando respecto del 6,8% registrado en 2025. Las recompras, en cambio, mostrarían una leve contracción del 1,1%, luego de haber aumentado 6,1% el año pasado.