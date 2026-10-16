“Algo fuerte está cambiando en Argentina”: Galperin elogió la marcha del Gobierno en medio de los disturbios en el Congreso

El empresario Marcos Galperin se refirió a los incidentes que tuvieron lugar ayer en las inmediaciones del Congreso, durante la quinta Marcha Federal Universitaria, y destacó que, mientras se desarrollaban los disturbios, el Banco Central (BCRA) concretó una nueva compra de dólares para fortalecer las reservas internacionales.

“El día que quisieron hacer tambalear al Gobierno con las marchas violentas de siempre y con la oposición en el Congreso intentando tumbar un DNU, el BCRA terminó comprando 182 millones de dólares...algo fuerte está cambiando en Argentina”, opinó el fundador de Mercado Libre.

El día que quisieron hacer tambalear al Gobierno con las marchas violentas de siempre y con la oposición en el Congreso intentando tumbar un DNU, el BCRA terminó comprando 182 millones de dólares...algo fuerte está cambiando en Argentina. https://t.co/ekqZibqyhc — Marcos Galperin (@marcos_galperin) October 15, 2026

La movilización había sido convocada para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y terminó con enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, que dejaron al menos 31 detenidos y diez heridos. Los incidentes se produjeron después del acto de cierre, cuando algunos manifestantes arrojaron piedras e intentaron derribar las vallas que rodeaban el Congreso. Desde el Gobierno calificaron los hechos como un ataque a la democracia.

En lo que va de octubre, el BCRA ya compró US$915 millones, casi el doble que en todo septiembre (US$474 millones). Además, acumula adquisiciones por US$15.483 millones en lo que va del año, cifra apenas 8,9% por debajo del máximo de US$17.000 millones previsto para todo 2026.

Sin embargo, estas compras no se tradujeron en una remonetización de la economía, como estaba previsto a fines del año pasado, cuando se lanzó el programa de acumulación de reservas.

Las condiciones del mercado favorecieron las intervenciones oficiales. Si bien el dólar mayorista comenzó la semana con una leve suba, al negociarse a $1520, luego se impuso la oferta de divisas.

La aceleración de las compras del BCRA se produce después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI), junto con analistas y bancos de inversión, recomendara reforzar la acumulación de reservas, que había perdido impulso durante buena parte de septiembre. El objetivo es contar con mayores recursos de cara al año electoral y, al mismo tiempo, evitar una mayor apreciación del peso.

Estas recomendaciones cobraron fuerza luego de que el Gobierno decidiera suspender, a fines de agosto, la emisión del Bonar 2029 (AO29), un bono en dólares con el que esperaba captar US$2000 millones en el mercado local para afrontar los vencimientos de los Globales previstos para el 9 de enero.

La decisión, que se mantiene dado que el bono tampoco fue incluido en la licitación de ayer, respondió a la intención oficial de no convalidar tasas de dos dígitos. El título, emitido originalmente a una tasa del 8,3%, ahora rinde alrededor del 12% en el mercado secundario.

La situación generó preocupación porque, además, el programa financiero del Gobierno para 2027 contempla nuevas emisiones en el mercado local por otros US$5000 millones.

Con las últimas compras, las reservas internacionales acentuaron su recuperación y cerraron la jornada en US$50.040 millones, pese a que todavía está pendiente un desembolso del FMI por algo más de US$800 millones.