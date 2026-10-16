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Marcha universitaria: el Gobierno calificó los incidentes como un ataque a la democracia y apuntó a “grupos de tarea”

El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió el accionar de la administración de Javier Milei respecto al presupuesto; la UBA reclama el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario

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La represión se produjo frente al Congreso, donde miles de estudiantes, docentes y trabajadores reclamaban el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por la justicia. Algunos manifestantes arrojaron piedras e intentaron derribar las vallas aunque no queda claro si pertenecían a la organizaciones que participaron. 15/10/2026.
La represión se produjo frente al Congreso, donde miles de estudiantes, docentes y trabajadores reclamaban el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, ratificada por la justicia. Algunos manifestantes arrojaron piedras e intentaron derribar las vallas aunque no queda claro si pertenecían a la organizaciones que participaron. 15/10/2026.Hernan Zenteno - La Nacion

El Gobierno calificó los incidentes ocurridos este jueves durante la 5° Marcha Federal Universitaria como un ataque a la democracia, tras los enfrentamientos entre los manifestantes y la policía, en los que se registraron empujones, piedrazos y daños al espacio público en la zona del Congreso.

Fue el secretario de Educación, Carlos Torrendell, quien apuntó a “grupos de tarea” por la violencia y defendió el accionar de la administración de Javier Milei respecto al presupuesto para universidades, un foco de tensión con la educación pública, que reclama fondos en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario.

“Estos son grupos de tareas, está claro que hay organización, es recurrente, está a la vista. Son organizaciones que se dedican a generar ataques a la democracia por esta vía. Sucede en todo el mundo, pero es recurrente, se los tiene identificados, son los mismos grupos. Entiendo que estarán haciendo esas tareas”, aseguró Torrendell.

En diálogo con radio Mitre, el funcionario se refirió a versiones que indican que determinados grupos que generaban los incidentes eran infiltrados. “Me parece que es bastante evidente que el Gobierno, en materia de espacio público, está buscando la paz y la tranquilidad. Cuando uno genera violencia en el espacio público, uno cuestiona la democracia y la republica; si no, se estarían manifestando dentro de la ley”, se limitó a decir.

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