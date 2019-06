"Entre el 2003 y el 2015 la duración de un corte pasó de 6 horas a 33", dijo Alieto Guadagni 02:09

"No se puede decir que nunca va a volver a ocurrir, pero es difícil que pase", dijo el exsecretario de Energía Alieto Guadagni sobre el apagón masivo que sufrió casi todo el país el domingo. El especialista estuvo en el programa Mesa Chica , que se transmite por LN+ , y aprovechó la ocasión para aportar datos sobre cómo aumentó la cantidad de horas sin luz desde 2003 a 2015 en Edenor y Edesur. También se refirió al tuit donde el precandidato a presidente Alberto Fernández criticó a Mauricio Macri por la falla que provocó pasar el Día del Padre en penumbras.

Sobre el apagón, dijo: "En este caso, no hay explicación. Porque todavía no se sabe exactamente qué es lo que pasó. Para dar una respuesta técnica hay que saber lo que pasó, eso va a pasar en diez días. Tiene que informar bien Transener, que era la transportista, y el sistema de despacho, que funciona en Pérez, a la altura de Rosario. No hay muchos fenómenos como este en el mundo, pero los hay".

Fue entonces cuando Guadagni se valió de unos apuntes que guardaba en su bolsillo para explicar cuánto aumentaron los cortes de luz en los gobiernos kirchneristas. Su intención era reflejar la falta de inversión en Energía de ese entonces. "Entre 2003 y 2015, la duración de un corte de Edenor o de Edesur pasó de 6 horas a 33 horas y la cantidad de cortes se multiplicó entre dos y tres veces. Acá era fácil explicar por qué se cortaba la luz: porque no había inversiones en generación. Entre 2003 y 2015 se invirtió en cada año la tercera parte de lo que se está invirtiendo ahora. El parque generador entre 2003 y 2015 creció 600 megawatts instalados por año. En los últimos tres años creció 2000 por año, por eso no hubo problema de generación".

En cuanto al tuit de Fernández, donde el kirchnerista citaba un tuit de Macri de 2013 en el que el ahora Presidente se refería al "fracaso de la política energética nacional", Guadagni, dijo: "Son dos conceptos distintos, una cosa es el corte histórico por insuficiencia de inversiones y de la capacidad instalada que no es capaz de soportar el aumento de la demanda sobre todo en las horas pico y otra cosa es un corte aleatorio del cual hay muy pocos en el mundo y que no es fácil de explicar. Claramente no fue por falta de inversión en la expansión de la generación eléctrica".