Aluar inauguró el parque eólico más potente de la Argentina con una inversión millonaria

PUERTO MADRYN.- Aluar inauguró este jueves la Etapa V de su parque eólico en la provincia de Chubut, con el que consolidó el complejo renovable más grande de la Argentina por potencia instalada. Con 336 MW en esta nueva fase, el predio alcanza un total de 582 MW operativos, lo que representa uno de cada ocho megavatios eólicos generados en el país.

El hito es parte de un giro estratégico en el grupo conducido por Javier Madanes Quintanilla. Según supo LA NACION, la firma tuvo en septiembre una reforma de su estatuto social con el objetivo de diversificar su cartera de negocios y meterse de lleno en el sector energético y tecnológico.

Federico Merener, Javier Madanes Quintanilla y Martín Levinas Gentileza

Una fuente que conoce los detalles dijo que Aluar ya cuenta con capacidad eléctrica remanente en su planta térmica, 60 MW eólicos que ya comercializan y proyectan vender 25 MW de su próximo parque solar.

“Lo que busca la compañía es desarrollar la comercialización energética a una mayor escala”, sintetizó.

La modificación del estatuto de la empresa la habilita formalmente a realizar actividades de generación, transformación, transmisión, distribución y almacenamiento de energía eléctrica para su comercialización a terceros. Al mismo tiempo, incorpora el diseño, construcción y explotación de infraestructura tecnológica, centros de procesamiento de datos y soluciones digitales de almacenamiento y cómputo.

La turbina de viento de la marca china Goldwind, con el sello de Aluar Aluminio Argentino Gentileza

En esa línea, la empresa avanza en la construcción del parque solar Abasto en la provincia de Buenos Aires y en sistemas de almacenamiento de energía con baterías en San Fernando y Corrientes. Además, mantienen el proyecto “Parque Solar Aluar”, proyectado para ubicarse en el mismo predio de su complejo eólico en la Patagonia argentina. La conducción de Aluar, en paralelo, está atenta a la eventual licitación del complejo hidroeléctrico Futaleufú, que alimenta a la planta de aluminio en Puerto Madryn.

“Hace 10 años decidimos sumar al viento a nuestra energía y hoy inauguramos el parque eólico más grande del país. Este parque es parte de una estrategia energética más amplia, basada en una matriz diversificada que combinamos con nuestras capacidades térmicas e hidroeléctricas”, afirmó Federico Merener, vicepresidente de Aluar.

Merener detalló que “uno de cada ocho megavatios eólicos que se generan en el país salen de este parque”, y remarcó: “Hoy confirmamos una manera de invertir con continuidad, más allá de las coyunturas. Hace 50 años elegimos a Puerto Madryn y hoy la volvemos a elegir”.

Pía Madanes Quintanilla, el intendente Gustavo Sastre, Martín Levinas, Ignacio Torres y Javier Madanes Quintanilla Gentileza

Por su parte, el presidente de la firma, Martín Levinas, subrayó: “Inauguramos un parque terminado, pero no es un punto de llegada, sino de partida para muchos proyectos que vendrán”.

En ese marco, el gerente industrial Ángel Reyes sostuvo que “se tomó la decisión firme de invertir a largo plazo en una matriz energética limpia”.

“Este parque eólico nos lleva a pensar, en un momento donde las discusiones son inconducentes. Aluar es un reflejo de lo que necesita el mundo”, valoró el gobernador de Chubut, Ignacio Torres. Advirtió: “Si tuviésemos las líneas de alta tensión que necesita la Argentina, hay un montón de empresas que podrían estar invirtiendo”.

La ampliación inaugurada del Parque Eólico Aluar demandó un desembolso de US$400 millones, por lo que la inversión total alcanzó los US$740 millones. La nueva fase consta de 56 aerogeneradores (o turbinas de viento) de la marca china Goldwind de 6MW cada uno, con una altura de 182,5 metros y rotores de 165 metros de diámetro.

Los rotores de 165 metros de diámetro utilizados para las turbinas eólicas de Aluar y Goldwind Gentileza

Se trata la ampliación eólica más grande ejecutada en una sola fase en el país y la de mayor potencia instalada. Por sí sola, la expansión aporta más potencia que las cuatro etapas previas juntas (336 MW frente a 246 MW anteriores).

La entrada en operaciones del parque cambió el consumo eléctrico de la planta de aluminio de Aluar. Se triplicó la participación eólica en la matriz productiva: del 12% al 33% del abastecimiento total, lo que permitió reducir el consumo de energía térmica a gas (que cae del 45% al 31%), mientras que Futaleufú aporta el 36% restante.

La Etapa V generará 1500 GWh al año, por lo que se evitará la quema de 870.000 m3 de gas natural por día y se reducirán las emisiones de Aluar en más de 1 millón de toneladas de CO2 al año.

La Etapa V del Parque Eólico Aluar es la ampliación eólica más grande ejecutada en una sola fase en el país Gentileza

El parque eólico en la meseta patagónica se despliega sobre una superficie de 200 km2, —un área equivalente a la Ciudad de Buenos Aires— dentro de un predio propio de 57.400 hectáreas. Según detallaron, tiene capacidad para instalar 1.500 MW eólicos adicionales. Para la obra se utilizaron 46.600 m3 de hormigón, 4000 toneladas de acero y se construyeron 95 kilómetros de caminos y 35 km de líneas de alta tensión hacia la planta de aluminio.

Único productor

Aluar es el único productor de aluminio primario de la Argentina. Su foco está en el comercio exterior, ya que exporta hasta 9 de cada 10 toneladas a Norteamérica, el resto de Latinoamérica y Europa, con ventas por más de US$1600 millones al año.

La planta de aluminio de Aluar en las costas de Puerto Madryn, Chubut Gentileza

Para sostener su escala, la firma tiene una capacidad instalada propia total de 1852 MW, entre generación térmica (710 MW), hidroeléctrica (560 MW) y eólica (582 MW). La planta de Puerto Madryn requiere una demanda ininterrumpida de 780 MW (6,8 TWh anuales). Así, se ubica como la cuarta jurisdicción de mayor consumo eléctrico del país, sólo por detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba.