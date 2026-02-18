Quiénes son los dueños de Fate, la empresa de neumáticos que anunció su cierre

El cierre de la planta de Fate en San Fernando representa mucho más que la baja de las persianas de una fábrica. No solo por los más de 900 operarios que quedarán en la calle tras un intenso conflicto gremial, sino porque detrás de esa planta está uno de los empresarios más poderosos de la Argentina: Javier Madanes Quintanilla.

Nacido en Buenos Aires hace 73 años, Madanes Quintanilla es hijo y sobrino de los fundadores de Fate, Adolfo y Manuel Madanes, y hoy su principal accionista. Además, controla Aluar, el único productor de aluminio del país, una posición que lo convierte en una figura central del entramado industrial argentino.

Ingeniero industrial de formación e hincha de River, Madanes Quintanilla combina el bajo perfil público con aficiones personales que lo alejan del estereotipo del empresario más tradicional: es un lector habitual de filosofía, un interés que suele mencionar como parte de su formación intelectual.

Fate se fundó a principios de la década de 1940, en el barrio porteño de Saavedra. Lo que inicialmente era un pequeño taller dedicado a la producción de telas impermeables (las siglas de Fate originalmente correspondían a Fábrica Argentina de Telas Engomadas) para la reparación de las gomas de caucho, derivó a partir de 1945 en la fabricación a pequeña escala de neumáticos y cámaras para automóviles y camiones

Lo que era una producción casi artesanal fue creciendo con el impulso que vivió la industria automotriz en el país y en la década del 60 inauguró su planta de San Fernando, que ahora acaba de anunciar su cierre.

En un mercado altamente competitivo, Fate logró consolidarse como el único fabricante nacional, apoyada en alianzas con las principales terminales automotrices del país y compitiendo con gigantes internacionales como Pirelli, Bridgestone y Michelin.

Sin embargo, en los últimos años la empresa vio amenazada su posición de liderazgo en el mercado doméstico. Primero, por los conflictos con el sindicato de Sutna. “La gente considera que es lo mismo venir a trabajar que no trabajar”, aseguraba hace tres años Javier Madanes en una nota en LA NACION, en la que denunciaba que el ausentismo en la planta de San Fernando se había disparado al 15%.

El segundo golpe para Fate llegó con el cambio de Gobierno y la apertura importadora. Según un informe de la consultora PxQ, la importación de neumáticos, principalmente desde China, saltó 34,8% en promedio entre 2023 y 2025. Como resultado, los precios en dólares oficiales retrocedieron 38,3% y en pesos, 42,6%

Giro estratégico

En paralelo, la familia Madanes dio un giro estratégico en sus negocios cuando, a comienzos de la década de 1970, se quedó con el proyecto impulsado por la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse para desarrollar un polo de producción de aluminio en el sur del país. Así nació, en 1971, Aluar Aluminio Argentino S.A., con una planta en Puerto Madryn.

El origen de Aluar estuvo fuertemente atravesado por la política. De hecho, la familia Quintanilla sumó como socio a José Ber Gelbard, el empresario que poco después asumiría como ministro de Economía durante las presidencias de Juan Domingo Perón e Isabel Perón.

Javier Madanes Quintanilla representa a la segunda generación de la empresa fundada por su papá y su tío DIEGO SPIVACOW / AFV

“Mi padre (Adolfo) no quería socios con actividad política. En cambio, mi tío (Manuel) invitó a incorporarse a la compañía a José Ber Gelbard. Eso generó entre ellos un abismo de diferencias”, contó alguna vez Javier Madanes Quintanilla, según consigna Facundo Sonatti en su libro Las 50 de la Bolsa.

Las tensiones entre los fundadores del grupo se trasladaron a la segunda generación de los Madanes y, a fines de la década de 1990, Javier —hijo único de Adolfo— terminó comprándoles la mayoría de las acciones a sus primos, los hijos de Manuel.

Hoy, Aluar es el único proveedor nacional de un insumo clave para un amplio abanico de sectores, que van desde la industria automotriz hasta la fabricación de latas de cerveza y gaseosas, además de bicicletas, envases para alimentos y aberturas.

A través de Aluar, además, la familia Madanes controla a otras empresas como la hidroeléctrica Futaleufú, Genpat (transporte de energía) e Infa (parques eólicos).