Analizan un aumento de los aportes de los trabajadores a las obras sociales

El ministro de Salud, Ginés González García, reveló que el Gobierno está en conversaciones con la Confederación General del Trabajo (CGT) para definir un eventual incremento de los aportes de los trabajadores a las obras sociales para reforzar sus finanzas, golpeadas por la caída del empleo y las rebajas salariales a las que llevó la crisis profundizada por la pandemia. Se trata de un reclamo que la central obrera viene impulsando al menos desde marzo.

Además, el funcionario se mostró satisfecho con lo actuado hasta el momento en la gestión de la pandemia de coronavirus, al afirmar que en este tema "nunca se puede hablar de éxito, pero somos menos malos que la mayoría de los otros países".

"Tenemos una de las mortalidades por millón que es de las tres menores de la región. De todos los indicadores, el muerto por millón es el más efectivo. Finalmente, cuando todo pase, los resultados todos los países los van a medir por la cantidad de muertos", señaló González García.

"El sistema de salud tiene una tremenda desfinanciación, que este año la compensamos, le reinyectamos entre 25.000 y 30.000 millones de pesos. Disminuyeron algunas deudas, y como hay menos prestaciones hay menos gasto, pero no es una solución definitiva ni por casualidad. Hay dos lógicas en seguridad social o los aportes lo hacen los contribuyentes o los hace el Tesoro. Estamos conversando con la CGT un incremento por parte de los trabajadores a las obras sociales. Los estudios sectoriales nuestros dicen que esto hace que mejore la situación, pero no es suficiente. Estamos conversando medidas para ver cómo mejorar esto. Y luego están los aportes de los monotributistas, que son situaciones que hay que corregir. Hay que trabajar para la persistencia del sistema, para que sea un sistema solidario que no tenga tantos subsidios cruzados". Tenemos que trabajar todos juntos en racionalizar el sistema", señaló González García en la jornada virtual "Pasado, presente y futuro de la salud", organizada por ConsensoSalud.

"El sistema privado hoy tiene una ayuda impresionante del Estado. Las clínicas y los sanatorios hoy tienen una parte importante de la nómina salarial pagada por el Estado. Hay que mejorar porque cuando termine la pandemia eso se va a acabar", agregó.

González García también destacó que, desde que empezó el avance del virus en el país, "se aumentó en 50% la capacidad de camas de terapia intensiva, con sus respiradores y sus bombas", aunque reconoció que hoy el déficit principal para enfrentar la pandemia es de recursos humanos. "No se pueden fabricar en cuatro meses, prepararlos lleva cuatro años", estimó. "No puede ser que un país como el nuestro, con los profesionales que tiene piense en importar recursos humanos para cobertura de cargos acá a 50 kilómetros, no en la lejana Patagonia. Si no pensamos en el recurso humano nos quedamos sin futuro. Hoy resolvimos prolongar las residencias. Los de experiencia los tenemos que dejar el máximo tiempo posible hasta que tengamos menos presión por la pandemia".

El ministro, siguiendo la línea de las últimas declaraciones del Gobierno, volvió a mostrarse crítico con Horacio Rodríguez Larreta. "Donde no pudimos establecer una coordinación eficiente es con la Capital. Las camas privadas de la ciudad de Buenos Aires son más que las públicas. El 80% de los que viven en la Capital tiene prepaga. Si el gobierno de la ciudad desconoce lo que pasa en el 80% de su población.. Solo hablan de las camas públicas y no consigo que me den información de las otras".

González García afirmó: "yo nunca he usado el temor, sino el convencimiento, pero lamentablemente hay un grupo importante de argentinos que no solo no tiene conducta responsable, sino que está ostentando lo contrario. Y si a eso le agregamos que metieron la grieta dentro de la estrategia de la pandemia la cosa se complica; creo que es lo que está pasando en este último mes y medio. Más movimiento de la gente es más virus, mas internaciones y más muerte".

Y sin nombrar directamente los bares o los restaurantes, que este fin de semana, pusieron sus mesas en las veredas, señaló: "en la medida en que no modifiquemos la conducta colectiva hay lugares el que el riesgo es fuerte; el riesgo en la ciudad no se fue; hoy en CABA hubo más de 1300 casos y 12.000 en total en el país".

González García lamentó que "aparece una especie de descompromiso social. Hay movimientos casi contraculturales para dejar de cuidarse. Nada supera las medidas de distanciamiento, las medidas de profilaxis. El tema de nuestro Gobierno es cómo lograr más compromiso de conjunto en estos escasos meses que nos faltan hasta que llegue la vacuna".