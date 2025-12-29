“Control real y efectivo”: la Justicia intervino a la láctea SanCor para designar una coadministradora con amplias facultades

El juez que tiene el concurso de la láctea SanCor resolvió hoy intervenir la compañía para designar una coadministradora judicial que tendrá amplias facultades.

Marcelo Gelcich, el magistrado de Rafaela, Santa Fe, que entiende en el caso de la firma que atraviesa ese proceso desde febrero pasado, nombró a la contadora Lucila Inés Prono para que se haga cargo de ese puesto por 60 días prorrogables. Hace unos días LA NACION contó que el juez había intimado a la compañía a entregar información bajo la advertencia de aplicarle el artículo 17 de la ley de Concursos y Quiebras. Este artículo dice que cuando se oculten bienes, se omita lo requerido o se incurra en “falsedad en las que produzca o realice algún acto en perjuicio evidente para los acreedores, el juez puede separarlo de la administración por auto fundado y designar reemplazante”.

Según un escrito de 10 páginas realizado por el magistrado, a diferencia de una intervención total, en este caso SanCor no perderá el control y la dirección, “pero sus administradores ya no pueden decidir solos”. En este marco, precisó que desde ahora “cualquier acto que tenga efectos económicos o contables requiere la firma conjunta del coadministrador”. Remarcó: “Sin esta participación, los actos de la empresa serán considerados nulos”.

Para la Justicia no hubo información clara sobre el funcionamiento de las plantas de la empresa

Al dar a conocer la novedad, el magistrado señaló que la coadministración tendrá facultades de administración, representación y auditoría. Tendrá su cargo “en forma conjunta con los órganos naturales de la concursada, sin cuya actuación será nulo todo acto con efecto patrimonial o contable de la concursada...”.

El magistrado indicó que hubo problemas graves informados por la Sindicatura y el Comité de Control y en esa línea avanzó con su decisión. Entre otros puntos, se indicó en el escrito judicial que “la empresa no entregó documentación clara sobre cómo están funcionando sus plantas (Sunchales, Gálvez, Devoto, etc.) ni sobre sus contratos con otras empresas, cuánto produce, cómo comercializa, qué cobra y qué hace con lo que cobra”.

Agregó que el Comité Provisorio de Control “informó que SanCor adeuda sueldos desde junio de 2025 y el aguinaldo completo de este año”. Consignó que “se denunció el uso de recibos de sueldo con datos presuntamente falsos para evadir aportes de seguridad social”. Los trabajadores enviaron 3800 telegramas desde la apertura del concurso reclamando por salarios adeudados.

En este contexto, la coadministradora designada, a quien el juez le dio 24 horas para comparecer para aceptar el cargo, tendrá el apoyo de hasta seis auxiliares, esto es técnicos en lechería, informáticos, abogados y contadores. Gelcich aclaró que la medida no apunta a reemplazar a la administración de la empresa, sino “disponer un control real y efectivo”.

El juez del concurso le dio a la coadministradora la facultad de “ingresar a todos los inmuebles donde funcione la empresa concursada o aquellos donde se produzcan productos o presten servicios destinados a los procesos de producción de la concursada, con facultades de requerir el auxilio de la fuerza pública, pudiendo incluso solicitar habilitación de feria, intimar la entrega de información y documentación a la concursada, dependientes y terceros, y requerir información o instrucciones a la Sindicatura para el mejor desempeño de sus cometidos”.

Vale recordar que la láctea SanCor atraviesa diversos pedidos de quiebra. El gremio Atilra, por ejemplo, solicitó esa medida con continuidad de explotación para mantener las fuentes de trabajo.