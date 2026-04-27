IFC y Banco CMF se unen para ampliar el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas en la Argentina

La Corporación Financiera Internacional (IFC según sus siglas en inglés), miembro del Grupo Banco Mundial (GBM), anunció una nueva inversión en Banco CMF, por la suma de US$25 millones, para ampliar el financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en la Argentina.

Según explicó la propia CFI mediante un comunicado, esta iniciativa contribuirá a cerrar las brechas de financiamiento que enfrentan las mipymes, que desempeñan un papel central en el crecimiento económico y la generación de empleo en el país.

“El financiamiento de US$25 millones de CFI permitirá a Banco CMF ampliar su cartera de crédito a mipymes, fortaleciendo la disponibilidad de financiamiento a mediano plazo en un mercado caracterizado por el limitado acceso al crédito. La operación mejorará la capacidad del banco para brindar servicios financieros sostenibles, apoyando la inversión privada, la productividad y el empleo”, se informó en el comunicado mencionado.

Esto se produce en un contexto en el que el acceso al financiamiento sigue siendo restringido en la Argentina, donde el crédito al sector privado representa apenas el 12% del PBI, uno de los niveles más bajos de la región. “El apoyo de CFI contribuirá a reducir esta brecha al permitir que el Banco CMF incremente sus préstamos a mipymes y amplíe las oportunidades de financiamiento para las empresas que buscan crecer”, se agregó.

Manuel Reyes-Retana, director de División de CFI para la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, señaló: “Ampliar el acceso al financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas es esencial para apoyar la recuperación económica de Argentina y la generación de empleo”.

Además, Reyes-Retana comentó: “A través de nuestra asociación con el Banco CMF, un cliente histórico de CFI que se enfoca en el financiamiento a mipymes, buscamos fortalecer la disponibilidad de crédito para las empresas que impulsan la creación de empleo y la innovación en todo el país”.

En tanto, Patricio Ovalle, director de Instituciones Financieras del Banco CMF, afirmó: “Estamos orgullosos de profundizar nuestra relación con IFC a través de esta transacción, que refuerza nuestro compromiso con el apoyo a las pequeñas y medianas empresas en toda la Argentina. Esta inversión permitirá al Banco CMF ampliar el acceso al financiamiento a mediano plazo, apoyando el crecimiento empresarial, la generación de empleo y el desarrollo de un sistema financiero más inclusivo”.

Según se explicó, el proyecto fortalece la presencia de CFI en el sector financiero argentino y está alineado con su estrategia de ampliar el acceso al financiamiento para las mipymes, trabajando junto con instituciones financieras consolidadas.

En la Argentina, las mipymes representan más del 98,6% del total de empresas y casi el 65% del empleo en el sector privado. Para ellas, el acceso al financiamiento sigue siendo un desafío clave. Según la Encuesta de Empresas del Banco Mundial, el 34% de las empresas tienen restricciones financieras, mientras que el 44% identifica el acceso al financiamiento o el costo del crédito como un obstáculo importante para el crecimiento.

Además, más del 35% de las empresas no solicita financiamiento frecuentemente debido a las altas tasas de interés o a la percepción de que podrían no calificar. “Esta inversión busca contribuir a superar estos desafíos, permitiendo a las mipymes invertir en crecimiento, innovación y generación de empleo”, destacaron en CFI.

CFI es la principal institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los mercados emergentes. Trabaja en más de 100 países y utiliza su capital, sus conocimientos especializados y su influencia para crear mercados y oportunidades en los países en desarrollo.

Banco CMF S.A. es un banco mayorista de capital argentino con un modelo operativo de sucursal única, enfocado en atender las necesidades de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas en todo el país.