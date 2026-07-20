ARCA prorrogó Ganancias: extienden el plazo para presentar la declaración jurada

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) extendió oficialmente hasta el 27 de agosto el plazo para que los contribuyentes presenten la declaración jurada del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2025. Sin embargo, el Gobierno decidió mantener sin cambios la fecha para pagar el saldo del impuesto. Tampoco modificó el calendario para Bienes Personales.

A través de la Resolución General 5876, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dio lugar al pedido que habían hecho los contadores en las últimas semanas para intentar que más argentinos se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias. Con esta segunda prórroga, la apuesta es que el Congreso trate la nueva ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa para que los contribuyentes usen los dólares guardados “debajo del colchón” sin que ARCA ponga la lupa sobre las variaciones patrimoniales, siempre y cuando se pague el impuesto correspondiente.

A pesar de que se extendió la presentación de la declaración jurada hasta el 27 de agosto, los contribuyentes deberán igualmente ingresar el impuesto antes del 27 de julio. De esta manera, la medida no afectará la recaudación del Estado, que en junio tuvo déficit fiscal por el pago de aguinaldos a empleados, jubilados, pensionados, y por la postergación del vencimiento del impuesto a las ganancias para personas humanas.

“La disociación entre ambas fechas responde a una decisión de ARCA de no prorrogar el ingreso del impuesto. Dado que Ganancias es un tributo coparticipable, cualquier extensión del plazo de pago impacta no solo en las arcas nacionales, sino también en las finanzas de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. En ese contexto, era previsible que el Gobierno priorizara el equilibrio fiscal por sobre la comodidad administrativa de los contribuyentes", dijo Sebastián Domínguez, CEO de SDC Asesores Tributarios.

No se extienden los vencimientos de Bienes Personales Prensa ARCA

La decisión también posterga el primer anticipo del impuesto a las ganancias correspondiente al período fiscal 2026. En lugar de vencer en agosto, como estaba previsto, los pagos se trasladaron a septiembre: el 14 para las CUIT terminadas en 0, 1, 2 y 3; el 15 para las terminadas en 4, 5 y 6; y el 16 para las finalizadas en 7, 8 y 9.

Además, aunque también había expectativa por una posible prórroga para el impuesto sobre los bienes personales, finalmente el Gobierno decidió mantener el calendario inalterado. Así, tanto la presentación de la declaración jurada como el saldo correspondiente al período fiscal 2025 vencen este 27 de julio.

Hasta el momento, hubo más de 330.000 contribuyentes que se adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias, y desde el Gobierno destacaron que hubo un “fuerte impulso” en el último mes. Sobre ese total, 170.115 ya presentaron sus declaraciones juradas, mientras que unos 99.000 casos permanecen en estado de borrador, aún sin presentar.

“Al adherir al régimen, presentar la Declaración Jurada Simplificada y regularizar su saldo, se accede a los beneficios establecidos en la Ley de Inocencia Fiscal, entre los que se destacan, la presunción de exactitud, el llamado ‘tapón fiscal’, efecto liberatorio del pago, la reducción de datos a declarar, entre otros”, recordó ARCA.