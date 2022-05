Argentinos por el mundo: perdió el trabajo, se fue sin nada y armó un gran negocio en el Reino Unido

Hace 29 años, cuando la economía argentina “colapsó”, Sergio Schuchinsky se quedó sin trabajo en el área de comercio exterior donde se desempeñaba y los ahorros le quedaron en el “corralito”. En dos conversaciones telefónicas le sugirieron irse a Londres; le pareció “demasiada casualidad” para no escuchar el consejo. Se fue, fundó la primera plataforma de venta de productos argentinos, que vendió, y lleva organizados más de 100 espectáculos musicales y teatrales con artistas latinos.

“Vivo de esto; soy DJ residente en Maggie’s [un reconocido club nocturno londinense] y también organizo fiestas privadas -dice a LA NACION-. Repartí los huevos en varias canastas para reducir los riesgos”.

El costo de la entrada para un show varía entre las 30 y las 50 libras esterlinas (entre $4500 y $7500) y la cantidad de público varía entre las 600 y las 3000 personas, dependiendo dónde se organice. La rentabilidad, dice Schuchinsky, varía “mucho”, pero la base es un 30% de la recaudación. Los más costosos de organizar son los musicales.

El primer show que organizó fue, en 2006, el de Gustavo Ceratti. Después pasaron, entre otros, Fito Paéz, Andrés Calamaro, Los Fabulosos Cadillacs, Los Pericos y Molotov. Sumó espectáculos teatrales cuando advirtió que era un “nicho de mercado que nadie explotaba”; trabaja con artistas españoles, venezolanos (tiene un socio de esa nacionalidad) y latinoamericanos en general.

En el 2000, Schuchinsky era gerente de exportaciones de una empresa de autopartes importante; dejó el puesto para representar a varias del mismo rubro en comercio exterior. “Cuando la economía estalló se paralizó todo; nadie sabía qué pasaba”, recuerda. Una española a quien contrataba como traductora lo llamó y le sugirió que se fuera a Londres -donde ella vivía- a “hacer algo”.

El recital de piano de Fito Páez fue en una iglesia desacralizada.

“Le respondí que no era tan fácil; todos mis ahorros en el ‘corralito’. La charla fue breve y me quedé pensando. A la noche, otro amigo me reiteró lo mismo con otras palabras. ‘No se conocen y me dan el mismo mensaje, tengo que ir’, fue la conclusión”, sintetiza.

Por sus ahorros recibió un Bono 2012 –”me servía para venir a ver ese año los Juegos Olímpicos en Londres”, ironiza- que vendió con una pérdida importante. A su padre le dejó un poder para que vendiera lo que tenía y antes de irse iba sacando “con cinco tarjetas de débito” $300 por día con cada una para comprar libras. “Cada día me alcanzaba para menos”, recuerda.

Sin pasaporte europeo o británico, estudiar era la forma de conseguir visa. Su amiga le prestó el dinero para pagar un curso de inglés por un año, lo inscribió y con esa documentación, en una semana, consiguió la visa que lo habilitaba a trabajar part time.

Empezó a trabajar en una empresa tecnológica y creó el primer sitio de argentinos en Londres. “Eran otros tiempos, no había redes, contactarse era más complicado -sostiene-. Se me ocurrió hacer una reunión, fueron 40, a la segunda más de 100 y así al poco tiempo empezamos a pasar música, a armar fiestas. Desbordábamos los lugares; así nacieron las fiestas ARenIN, Argentinos en Inglaterra que llegaron a ser 10 por año. La última fue el pasado”.

En ese contexto comenzó a importar productos argentinos y a distribuirlos; en 2004 creó el sitio MercadoArgentino.com, el primero de compras en el Reino Unido. Lo vendió dos años después para dedicarse a tiempo completo a los shows. Las fiestas se trasladaron a espacios para mil personas y empezaron a pedirle música en vivo.

“En 2005 mandé un mail al sitio de Gustavo Ceratti; conté mi historia y dije que quería traerlo a Londres. La web anunciaba que en 2006 estaría en España. Pensé que el correo sería uno de cientos, pero me respondieron. Como iba a la Argentina me reuní con su representante y el 12 de octubre de 2006 Ceratti dio su primer y único show en Londres”, recuerda.

Javier Parissi, el "Lennon argentino", participó en una fiesta privada en los estudios de Abbey Road.

Schuchinsky agradece a Nando Travi, manager de Ceratti, porque le abrió “las puertas a un mundo desconocido; a empezar a trabajar con artistas que hasta entonces yo solo había visto o comprado su música”.

El argentino también organizó, durante cinco años, los espectáculos de tango que se incluyeron en el Festival de Música sobre el Támesis que pone en marcha el Ayuntamiento londinense cada verano. “Terminó siendo muy importante, en el escenario principal, en la Tate Gallery, con música en vivo, clases, participación de la gente”, sintetiza.

Está feliz porque hace unas semanas lo contrataron para organizar la primera fiesta privada en los históricos estudios de Los Beatles en Abbey Road. Fue con la participación de Javier Parissi, “el Lennon argentino”, a quien ya le organizó otras presentaciones en España y Finlandia.