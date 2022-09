Arranca la devolución de Ganancias a quienes hicieron consumos con tarjeta en el exterior o compraron “dólar ahorro”

Desde el lunes, la AFIP comenzará a efectivizar la devolución de percepciones del impuesto a las ganancias a las personas que realizaron consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito y débito, así como a quienes efectuaron compras de moneda extranjera para atesoramiento -compraron el llamado “dólar ahorro”- hasta el 31 de diciembre de 2021.

Fuentes oficiales precisaron que las devoluciones tendrán como beneficiarias las personas que hayan realizado el trámite de solicitud de devolución y que no se encuentren inscriptos en el impuesto a las ganancias ni en el impuesto a los bienes personales, como tampoco sean sujetos de retenciones del impuesto a las ganancias como trabajadores en relación de dependencia (o bien las retenciones sufridas sean inferiores a las percepciones de las que fueron objeto durante el año anterior). Se trataría así de trabajadores en relación de dependencia que no pagan el impuesto, monotributistas y jubilados.

En la primera etapa se procederá procesarán las solicitudes de devoluciones aprobadas en el primer mes del año en curso que involucra, dijeron, un total aproximado de $1850 millones y beneficia a poco más de 45.000 personas.

¿Quiénes pueden solicitar la devolución de una percepción? ¿Cuándo pueden hacerlo? Según la AFIP, una vez finalizado el año calendario en el que se produjo la percepción, podrán solicitar la devolución quienes no se encuentren inscriptos en el impuesto a las ganancias, ni les corresponda realizar dicha inscripción; no se encuentren inscriptos en el impuesto sobre los bienes personales, ni les corresponda realizar dicha inscripción; trabajen en relación de dependencia y no sean pasibles de sufrir retenciones del impuesto a las ganancias por parte de su empleador como agente de retención.

¿Qué se necesita para solicitar la devolución? Contar con CUIT y clave fiscal nivel 2 o superior; informar ante la AFIP la CBU de la cuenta bancaria en la que se realizará la devolución solicitada y poseer constituido el Domicilio Fiscal Electrónico.

En total, la AFIP tiene contabilizados 1.322.536 casos, 163.617 CUITs, por $7139 millones. Aquellos que solicitaron la devolución enero son 330.279 casos por $1850 millones. En febrero ($2493 millones), marzo ($1158 millones), abril ($851 millones), mayo ($517 millones); junio ($182 millones); julio ($22 millones) y agosto ($64 millones).

Como un logro durante este año, las fuentes oficiales indicaron que este año se logró adelantar un mes la percepción. “El año pasado se empezó a devolver en octubre”, afirmaron a LA NACION.