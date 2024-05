La venta de la cosecha: Caputo habló de un “factor especulativo innato” y desde el campo lo corrigieron

Escuchar

En la dirigencia gremial del campo negaron que haya “un factor especulativo innato” en los productores en cuanto a la venta de sus granos, tal como deslizó anteayer el ministro de Economía, Luis Caputo.

El lunes pasado, en un encuentro de la Fundación Mediterránea en la Bolsa de Comercio, el titular de Economía fue entrevistado por Juan Ignacio Abuchdid, del Grupo IEB. Allí fue consultado sobre si se podría acelerar la acumulación de reservas considerando que, en medio de la cosecha gruesa de soja y de maíz, se registra un mayor ritmo de liquidación de divisas. Los productores venden sus granos y luego los exportadores ingresan dólares.

Al respecto, Caputo dijo: “Si bien es cierto que viene la cosecha gruesa, hay un factor especulativo innato tanto en el productor como en las cerealeras que nosotros no controlamos. Lo máximo que podemos hacer es garantizar la mayor estabilidad posible. No desviarnos del camino para reducir ese factor especulativo a su mínima expresión. Pero no podría vaticinar algo que no está en nuestro control”.

Tras esa declaración, Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), le respondió al funcionario asegurando que, principalmente en los pequeños y medianos productores, “no hay un factor especulativo, sino que es su forma de producir”.

“Con el endeudamiento que trae consigo debido a la sequía [en la anterior campaña hubo fuertes quebrantos económicos], quizás no le permita guardar nada, ya que tiene que asumir compromisos de deuda. En el caso de que le quede algo, como sucede todos los años, lo va a destinar a inversiones, que ojalá así sea, porque hasta ahora las condiciones de la campaña fina [de trigo y cebada] están dando resultados neutros o negativos en cuanto a rentabilidad”, afirmó.

Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina (FAA): “No hay un factor especulativo, sino que es su forma de producir” Fabián Malavolta

Achetoni resaltó que hay que brindar condiciones en el país para que “el productor invierta, arriesgue y tome financiamiento, más allá de lo que haya producido”.

“El financiamiento recién está comenzando a aparecer. Hasta hace poco era inviable tomarlo. Hasta el momento los productores tenemos una condena: a quienes tienen un 5% de soja o trigo acopiado les cobran una sobretasa del 20% a cualquier crédito. Además, existe una sobrevaloración generalizada en los precios de los bienes y servicios metalmecánicos. Esperamos que esta situación se normalice y que los precios se alineen mejor con los de nuestros países vecinos en términos de cotización en dólares”, afirmó.

En este marco, Elbio Laucirica, presidente de Coninagro, indicó: “Normalmente los productores vamos vendiendo en la medida que vamos necesitando o comprando insumos o pagando alquileres, son procesos, pero esto no significa un factor especulativo en sí, sino que es una operatoria producto de procesos estacionales, donde cosechás un día y tenés que pagar cuentas todo el año”.

Elbio Laucirica, presidente de Coninagro: "Son procesos, pero esto no significa un factor especulativo en sí" Fabián Malavolta

También se refirió al tema, tras las palabras de Caputo, Horacio Salaverri, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Señaló: “En el caso de los productores yo no diría que es un tema de especulación. Básicamente es un tema de saber con qué moneda manejarse. En realidad, la moneda del productor es su producción, su cereal y su oleaginosa”.

Agregó: “Es la reserva de dinero que mantiene y que sabe cómo comercializar y cómo manejarse. Pasa por ahí. Solamente es sentirse protegido por la operatoria en el cereal o la oleaginosa que él sabe manejar y eso le permite tener, además, una moneda de cambio cuando viene la parte de la siembra; le permite canjear por insumos. Entonces, es una reserva de valor más que un tema de especulación”.

Horacio Salaverri, presidente de Carbap: “En el caso de los productores yo no diría que es un tema de especulación. Básicamente es un tema de saber con qué moneda manejarse"