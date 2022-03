Asamblea legislativa: las definiciones de Alberto Fernández sobre el futuro de la economía

Inflación, el principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e industrialización. En esos tres ejes económicos se basó el discurso del presidente Alberto Fernández durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, donde aclaró que continúan las negociaciones con el organismo multilateral y adelantó los próximos proyectos que entrarán al recinto.

“A partir de esta semana esperamos que esté en manos de los legisladores y las legisladoras nacionales considerar la aprobación del acuerdo que se alcance con el staff del FMI para dar previsibilidad a los argentinos y argentinas. Ese será el acuerdo de la Argentina toda y nosotros como poder administrador nos ocuparemos de que sea cumplido para que haya más producción, más trabajo, mejores ingresos y menor inflación. Aún hoy seguimos negociando aspectos vinculados a la formalización de ese acuerdo que confío concluir a la brevedad”, sostuvo Fernández en su discurso.

Empleo Joven

Con el objetivo de la inmersión de las nuevas generaciones en el mercado laboral, Alberto Fernández anunció que en los próximos días enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Empleo Joven. A su vez mencionó otros programas complementarios, como Potenciar Inclusión Joven, para capacitar a 50.000 jóvenes junto a una beca de estímulo económico.

De planes sociales a trabajo formal

Por otra parte, el mandatario sostuvo que el Gobierno buscan convertir los planes sociales en empleo formal a través de la formación de oficios, capacitaciones y fomento de la terminalidad educativa mediante la integración de la economía popular y a través de 340 bancos de maquinarias y herramientas.

“Mientras alguien la necesite, la asistencia del Estado seguirá presente. Pero es hora de que los argentinos y argentinas que puedan hacerlo, vuelvan paulatinamente al empleo formal y puedan ir prescindiendo de los planes sociales. Debemos saber que ese trabajo existe en la informalidad y que hasta aquí, no ha sido regularizados adecuadamente”, sostuvo.

“Se acabaron los tarifazos”

En el marco del principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, desde el Gobierno indicaron que se van a segmentar los subsidios para “lograr niveles de tarifas razonables, con justicia y equidad distributiva” para los servicios públicos de gas y electricidad.

En principio, aquellos usuarios que tengan el 10% de mayor capacidad económica dejarán de ser beneficios de subsidios. Para el resto de los usuarios, los aumentos tendrá como tope el Coeficiente de Variación Salarial, aunque la evolución de los precios estará por debajo del incremento salarial “para recomponer los ingresos en términos reales”.

Inflación

Tras haber concluido 2021 con una inflación acumulada del 50,9%, las proyecciones para este año no son mejores. Ante ese escenario, Alberto Fernández sostuvo que el fenómeno reside en múltiples causas y afirmó que la atenderá en todos sus frentes, aunque no detalló un plan concreto para contenerla. De todas maneras, volvió a criticar al sector privado y no hizo referencias a la emisión monetaria, uno de los factores más destacados.

“Con los gravísimos problemas que arrastraba la economía argentina, que se vieron agravados en la pandemia, y con esa costumbre seriamente arraigada en muchos sectores de ‘remarcar precios por las dudas’, no logramos reducir, en plena pandemia, la muy alta inflación que heredamos. La inflación es el gran problema que tienen los argentinos y las argentinas en este momento y, sin ninguna duda, es también la principal preocupación y el principal desafío del Gobierno. Hay muchos factores que inciden en la inflación y todos tienen que ser atacados coordinadamente”, agregó.

No habrá reforma previsional ni laboral

Fernández aclaró que en su Gobierno no habrá una reforma previsional y que la edad jubilatoria no será alterada. “Jubilarse es un derecho y se debe respetar a rajatabla”, argumentó. Tampoco habrá una reforma laboral, ya que “los derechos de los que trabajan no pueden ser alterados en su perjuicio”. En ningún momento recordó que los jubilados perdieron poder adquisitivo con su política previsional.

Swap con China

Este martes también se anunció que el Gobierno chino accedió al pedido de ampliación y uso del Swap. “China siempre nos ha apoyado en los momentos difíciles, y confiamos en que pronto tendremos la autorización técnica correspondiente. Con ello también fortaleceremos la estabilidad cambiaria”, afirmó.