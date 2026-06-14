Mitos y realidades del uso de la inteligencia artificial en la búsqueda de personal

¿La inteligencia artificial está modificando por completo los procesos de contratación en las empresas, o la realidad muestra otra cara, alejada de esa exageración publicitaria (hype, en inglés) que rodea al tema? ¿Qué piensan y cuáles son las expectativas reales de los candidatos? Con esa consigna como disparador, la consultora Michael Page elaboró un informe a partir de una encuesta a 1150 profesionales en la Argentina y a más de 13.000 en siete países de la región latinoamericana, que reveló qué esperan de un trabajo los talentos y cómo evolucionan las tendencias de captación.

El informe subrayó como conclusiones principales que, si bien el uso de la IA crece año tras año, las decisiones clave al momento de la contratación siguen dependiendo del criterio humano, y arrojó que el equilibrio vida-trabajo es el principal factor que motiva a la gente a la hora de aceptar o permanecer en un empleo.

Según la encuesta, el 68% de los profesionales argentinos utiliza IA generativa en sus tareas diarias, una cifra que muestra un fuerte crecimiento desde el 43% registrado en 2025 y el 24% de 2024. En el caso local, un 39% recurre a la IA para optimizar y adaptar sus CV. Del lado de las empresas, el 46% de las firmas aplica IA para mejorar la redacción de las descripciones de puestos y organizar entrevistas.

Desde Michael Page reconocen que la IA se está implementando cada vez más como filtro, pero aclaran que no redefine las reglas. “La IA ya influye en cómo los profesionales buscan oportunidades, se postulan y son evaluados. Pero su verdadero valor está en potenciar el juicio humano, no en reemplazarlo”, señaló Álvaro Parker, Managing Director en la Argentina, Chile y Perú de PageGroup.

Otro de los puntos en los que indagó el relevamiento fue si las habilidades pesan más que los títulos al momento de contratar, como se afirma, o si se trata de un mito. La realidad, para la consultora, es que el enfoque basado en habilidades crece, pero aún no es generalizado.

Según el estudio, el 78% de las compañías que se basa en habilidades reportó una mejora palpable en los resultados de sus búsquedas de talento. Por el lado de los candidatos, el 52% señaló que aumenta su predisposición a postularse cuando la oferta enfatiza las competencias por encima de los títulos académicos. A pesar de estos beneficios, el cambio de mentalidad avanza a paso lento en el sector corporativo: solo el 20% de las empresas prioriza las habilidades sobre la formación o la trayectoria previa.

Entre las capacidades más buscadas por los empleadores figuran las habilidades interpersonales, con un 45% de las menciones; la adaptabilidad, con un 42%; y el pensamiento analítico, con un 38%. El 42% de las compañías indicó que tiene dificultades para hallar candidatos con los perfiles técnicos y blandos que requiere su operatoria.

“La IA puede apoyar la detección de habilidades, pero es importante evaluar al candidato con consistencia, verificar con tareas prácticas y priorizar señales que predicen desempeño”, comentó Parker.

En cuanto a los factores que pesan para que un profesional decida cambiar de empleo o permanecer en su puesto actual, la encuesta arrojó un resultado contundente: para el 91% de los trabajadores, el equilibrio entre la vida laboral y la personal se sitúa entre sus cinco prioridades principales, y un 39% lo considera determinante. En ese sentido, un 70% de los consultados afirmó que buscaría otro trabajo si su empresa le exigiera mayor frecuencia de asistencia a la oficina.

El trabajo mostró además que la desconfianza también juega su papel: un 67% de los profesionales que busca empleo hoy proviene de empresa que mantienen estructuras salariales poco transparentes.

El costo de una mala gestión inicial también impacta en la rotación. Un 45% de los candidatos considera abandonar su puesto apenas en el primer día debido a procesos de inducción deficientes, mientras que un 40% teme que su cambio laboral resulte en una pérdida neta de calidad de vida.

“Es importante que las compañías generen confianza a lo largo de todo el proceso y sean transparentes en temas de bienestar, flexibilidad y salario”, señaló el managing director de Michael Page y concluyó: “El futuro del talento no enfrenta humanos y tecnología. La IA continúa avanzando, pero la claridad, la confianza y el buen juicio siguen marcando la diferencia. Las empresas que mejor contratan son las que logran un equilibrio claro entre el avance tecnológico y el criterio humano”.