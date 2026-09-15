Asignación Universal por Hijo de Anses: de cuánto es la AUH en octubre, con el aumento confirmado
La prestación aumenta en un 1,66%; cuál es la cifra que perciben las familias y cuándo se acredita
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Los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) reciben en octubre un aumento del 1,66%, dado por la actualización automática que se realiza en las prestaciones sociales, con base en el más reciente índice de inflación.
En el décimo mes del año, la AUH tiene un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
La AUH de Anses, de acuerdo al calendario mensual que elabora el organismo previsional, se abona entre la segunda y tercera semana del mes, de acuerdo a la terminación del DNI de sus titulares.
De cuánto es la AUH en octubre 2026
Los titulares percibirán los siguientes importes en octubre, con la actualización del 1,66%:
|Tipo de Asignación
|Monto
Asignación Universal por Hijo
$125.267,02
Asignación Universal por Hijo con Discapacidad
$407.886,98
Asignación por Embarazo
$125.267,02
El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.
La Asignación Universal por Hijo está destinada a las madres, padres o titulares que vivan con menores de 18 años y cumplan con determinados requisitos. Esta ayuda funciona desde hace 16 años y constituye una de las de mayor alcance: es percibida por 2,5 millones de familias, las cuales en promedio tienen menos de dos niños; por lo tanto, llega a 4,3 millones de menores en total.
Cómo presentar la Libreta AUH
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- En la sección “Hijos”, dirigirse a “Libreta AUH” para consultar la información sobre los menores a cargo por la que se recibe la asignación.
- Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción “Generar Libreta” para descargarla o enviarla por correo electrónico.
- Imprimir el formulario en una sola hoja y con buena calidad de impresión y llevarlo a completar al centro de salud o a la escuela, según corresponda. Es importante revisar que se complete con letra clara y sin tachaduras, y que contenga las firmas y los sellos requeridos.
- Sacar una foto al formulario completo. Se recomienda tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro. La imagen debe tener un peso menor a 3 MB y estar en formato JPG.
- Luego, reingresar a Mi Anses y seleccionar la opción “Hijos”. Dirigirse a “Libreta AUH” y hacer click en “Subir Libreta AUH”. Seguir las instrucciones para completar el trámite.
- El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.
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