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Jubilaciones de Anses: cuánto se cobra en octubre 2026, con el bono y el aumento confirmado

Los haberes se actualizan con el último índice de inflación; cuáles son las cifras finales de cada tipo de jubilación o pensión con el bono previsional

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El monto exacto de la jubilaciones en octubre 2026
El monto exacto de la jubilaciones en octubre 2026

Los jubilados y pensionados que mensualmente cobran a través de la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) reciben en octubre un incremento del 1,66%, por el reajuste automático que se realiza tomando el último índice inflacionario. Además, quienes perciben la mínima también reciben el bono de $70.000.

Las jubilaciones aumentan un 1,66%
Las jubilaciones aumentan un 1,66%

Así, los jubilados y pensionados tienen un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.

Cuánto cobran los jubilados en octubre de 2026

En el siguiente cuadro figuran los montos a percibir en octubre, de acuerdo a los distintos tipos de jubilaciones. Allí figura la inclusión del bono previsional, según los haberes percibidos:

Tipo de jubilación o pensiónHaber con aumentoBonoTotal a cobrar
Jubilación mínima
$435.748,51
$70.000
$505.748,51
Jubilación máxima
$2.932.174,86
-
$2.932.174,86
PUAM
$348.598,80
$70.000
$418.598,8
PNC (Invalidez/Vejez)
$305.023,95
$70.000
$375.023,95

La actualización modifica el monto del haber mínimo previsional, el de las prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses, el de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), y las Pensiones No Contributivas (PNC) por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y demás pensiones no contributivas y pensiones graciables.

Cómo se distribuye el bono previsional de octubre

El bono extraordinario sigue siendo de $70.000, cifra que no percibe cambios y se mantiene congelada desde marzo de 2024. Se acredita directamente junto a los haberes y está destinado principalmente a quienes cobran el haber mínimo o pensiones no contributivas y PUAM.

Para beneficiarios con haberes superiores al mínimo, el bono se otorga en forma proporcional hasta alcanzar un tope de $505.748,51.

El bono previsional continúa sin cambios
El bono previsional continúa sin cambios

Cómo tramitar la jubilación en la Anses

Para iniciar un trámite jubilatorio en la Anses es necesario seguir estos pasos:

  • Ingresar al sitio oficial de Anses y clickear en el apartado Mi Anses. Allí colocar el CUIL y la clave de la seguridad social.
  • Verificar que todos los aportes estén registrados a través de la opción Trabajo > Consultar Historia Laboral.
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
¿Cómo crear la Clave de la Seguridad Social de la Anses?
  • Si hubiese un faltante de aportes, se debe presentar la documentación del período trabajado a través de un comprobante de certificación de servicios, recibos de sueldo, comprobantes de afiliación a obra social o Declaración Jurada. También se debe completar el formulario 6.18, que corresponde la solicitud de prestaciones previsionales.
  • Luego, se debe solicitar un turno en alguna de las oficinas de Anses. Es importante que ese día el beneficiario lleve el DNI.
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