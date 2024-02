escuchar

El gobierno oficializó hoy un aumento en colectivos y trenes a partir de este martes 6 de febrero en el Area Metropolitana de Buenos Aires (Ciudad y Conurbano). El boleto mínimo en el caso de los colectivos costará$ 270 y en el caso de los trenes $130. El nuevo cuadro tarifario se divide por distancia, y diferencia a quienes poseen SUBE, tarifa social o quienes no tengan la tarjeta registrada a partir de abril.

Cómo quedan los boletos de colectivos:

Valor con la SUBE

De 0 a 3 kilómetros: $270

De 3 a 6 kilómetros: $300,78

De 6 a 12 kilómetros: $323,95

De 12 a 27 kilómetros: $347,15

Más de 27 kilómetros: $370,18

Valor con tarifa social

De 0 a 3 kilómetros: $121,50

De 3 a 6 kilómetros: $135,35

De 6 a 12 kilómetros: $145,78

De 12 a 27 kilómetros: $156,22

Más de 27 kilómetros: $166,58

Cómo queda el boleto de los trenes a partir de este martes:

Valor con la SUBE

$130

$169

$208

Valor con tarifa social

$58,50

$76,05

$93,60

Por otro lado, el sistema de diferenciación de tarifa para las SUBE nominalizadas comenará a regir a partir del 1 de abril de 2024. Hasta esa fecha, todas las tarjetas pagarán la tarifa nominalizada, pero luego, las personas sin SUBE registradas tendrán que pagar un diferencial. Ese diferencial en el caso de los colectivos tiene el boleto mínimo en $429 y un máximo de $588 y en el caso de los trenes de $260 y un máximo de $416.

La secretaría de Transporte informó, por otra parte, que la consulta pública se desarrolló en las mismas condiciones que los implementados en otros años pero en esta ocasión, contó con una mayor participación. Allí se detalla que se realizaron, en total, 245 opiniones y propuestas a través de la web del organismo, una amplia diferencia en relación a la actualización tarifaria de la gestión anterior.

Situación judicial de la medida cautelar

Fuentes de Transporte dijeron a LA NACION que el Juez de primera instancia concedió la apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar. Esto significa que el Poder Ejecutivo quedó habilitado a continuar con el proceso de adecuación tarifaría.

Como se llegó a esta tarifa:

Además, las fuentes agregaron que las tarifas fueron calculadas “en base a lograr una menor participación estatal en el sistema de transporte a través de subsidios. Por eso se avanzó en esta actualización de tarifas que arrastraban años de atraso. El valor de la tarifa busca generar una mayor equidad de precios con los principales centros urbanos del país para conseguir una política de transporte público verdaderamente federal”.

Cómo registrar la tarjeta SUBE

Transporte comunicó que desplegó un operativo en las terminales de ferrocarriles de Once y Tigre, con el objetivo “de asistir a las personas que todavía no tienen registrada su tarjeta SUBE. Desde este lunes y hasta el próximo viernes, agentes de SUBE estarán ubicados en el hall de la estación de Once y en la estación de tren de Tigre entre las 9 y las 14, para asistir a los usuarios de transporte público que quieran registrar su tarjeta de forma presencial. Para realizar el trámite, las personas deberán acercarse solamente con su tarjeta y su DNI vigente”.

Además, quienes no cuenten aún con una tarjeta, “van a poder adquirir una en el momento y llevársela registrada. Es importante remarcar que, a partir de los 3 años, todos los usuarios deben contar con su propia tarjeta y, si bien el trámite es personal, los padres, madres o tutores legales pueden hacer el trámite en nombre de los menores de 18 años con el DNI de sus hijos”.

Las personas que aún no tengan registrada la tarjeta SUBE, además de acercarse a los operativos desplegados en las estaciones de Once y Tigre, podrán realizar el trámite a través de la web www.argentina.gob.ar/sube; también de la App SUBE o en los Centros de Atención SUBE. El registro no sólo les permitirá acceder a la tarifa diferenciada cuando se aplique el nuevo cuadro tarifario, también podrán recuperar los saldos en caso de robo, rotura o extravío de sus tarjetas SUBE.

La nominalización de la tarjeta SUBE permite, además, acceder a la tarifa diferencial que entrará en vigencia a partir del 1 de abril de 2024, mientras que las personas que no tengan su SUBE registrada pagarán una tarifa de transporte público más elevada, aunque podrán registrar su tarjeta en fechas posteriores para acceder al beneficio.

