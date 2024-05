Jubilaciones de mayo: por qué se descuenta más plata de los haberes, qué adicionales habrá y cómo leer los recibos

Escuchar

Las jubilaciones y pensiones de la Anses tienen este mes un descuento por el aporte al PAMI que, medido como porcentaje sobre el haber bruto, es mayor al que habitualmente se aplica. Esto ocurre porque, tal como había informado en su momento LA NACION, cuando se pagaron los ingresos de abril no se restó el importe para la obra social correspondiente al monto del aumento de ese mes.

Tal como se preveía, ahora se está haciendo la corrección por aquella menor detracción en abril, que tuvo como causa la forma tardía en que el Gobierno decidió el incremento de ese mes, que fue de 27,4%. Esta situación explica algo que generó dudas y confusión entre quienes ingresaron en los últimos días a la página de la Anses, con su clave personal, para ver la liquidación de sus ingresos de mayo.

En los recibos aparece el monto del aumento de abril dos veces: primero, como un concepto del ingreso, y luego, como un descuento. Eso no significa que el reajuste que se otorgó el mes pasado ahora se quite. En realidad, ese importe ya está incorporado en otros ítems que figuran en la liquidación y que son los que componen el haber mensual, que este mes tiene también agregado un reajuste de 11%.

Los haberes perdieron mucho poder adquisitivo en los últimos años Daniel Basualdo

Por una razón operativa y según explicaron en la Anses, esa manera de hacer la liquidación (consignar en un renglón el monto del aumento de abril para luego descontarlo) es la que permite hacer el descuento no aplicado el mes pasado. LA NACION observó varios recibos, los comparó con los del período previo y pudo comprobar que los importes descontados son los que faltaban restar de los haberes de abril.

Por ejemplo, en el caso del haber mínimo, de $190.141,60, el descuento para financiar al PAMI es de 3%, es decir, de $5704 este mes. En la liquidación puede leerse ese descuento y también otro, de $1105: esta cifra corresponde al aporte por los $36.838 que implicó el aumento de abril (ese es el monto que aparecen sumado y restado en el recibo, pero que, a la vez, ya está incorporado, distribuido entre conceptos como la PBU, la PC y Complemento al Mínimo).

De esta manera, el neto a cobrar resulta de $183.332,21, contra $167.259 del mes pasado. En ambos meses se suma a esas cifras el bono de $70.000 y, así, en mayo el importe de bolsillo es de $253.332. En los primeros días de este mes el bono no figuraba aún en las liquidaciones que pueden consultarse, pero fue incorporado el viernes.

En el caso del ingreso mínimo el aporte al PAMI es el 3% del haber bruto y no se aplica el descuento sobre el bono. Cuando se trata de importes superiores al básico, la cuenta es diferente: se aporta un 3% de lo que equivale al haber mínimo y un 6% sobre el excedente. Por ejemplo, si la jubilación es de $300.000, el descuento es de 3% sobre $190.141 más el 6% de $109.859 (la diferencia entre $300.000 y el mínimo).

La Anses iniciará el 9 de mayo el calendario de pago de los haberes de este mes Leandro Garcia - Anses

Para una prestación que en abril fue de $601.636, el aumento de ese mes (ya incluido en esa cifra) resultó de $129.394. Ese monto está incorporado al haber en el recibo de mayo, en el cual hay un 11,01% adicional, para completar un monto bruto de $676.876 (distribuido en conceptos que en este caso pueden incluir la PBU, la PC, la PAP y la Reparación Histórica). Al margen de eso, se suma y se resta en el mismo recibo el importe de $129.394 de la suba de abril y se descuentan del monto a cobrar $6658,49, que es lo no descontado el mes pasado para el PAMI. Y se detraen también $34.368,28 por el haber de mayo.

Decisión tardía

Toda esta situación se originó en el hecho de que el DNU 274, que modificó el esquema de movilidad y dispuso, entre otras cosas, el reajuste de 27,4% para abril, fue oficializado cuando la Anses ya había hecho las liquidaciones del mes. Y las había hecho con los mismos importes que en marzo, porque el sistema anterior de actualizaciones no preveía una suba en el tercer mes del año. Cuando se hizo una liquidación complementaria para cumplir con lo dispuesto por el DNU, se agregaron los importes correspondientes al porcentaje de incremento, pero sobre eso no se descontaron los aportes. “Por características particulares que tiene el proceso complementario, no permite la generación de descuentos”, indicaron desde el organismo.

Otro ejemplo: un jubilado con un haber bruto de $300.000 en marzo, por ejemplo, tuvo en abril un ingreso antes de descuentos de $382.200. En este caso, el aporte al PAMI fue el mes pasado de $13.966,64, igual que el de marzo. La diferencia con el descuento total que resultaba de hacer la cuenta sobre el haber total ya incrementado, de $3826,86, se resta ahora. Con el aumento de mayo, el haber bruto es de $424.280, y el neto de $404.528; como se detrae la diferencia por el aporte de abril, en mano se recibirá $400.701.

Los aumentos de marzo y abril quedaron incorporados a los haberes y este mes se agrega un reajuste de 11,01% Ricardo Pristupluk

Las liquidaciones de los ingresos pueden consultarse en Mi Anses, ingresando con la clave personal de la seguridad social a www.anses.gob.ar.

Suplemento por el 82%

Por otra parte, ni en abril ni en mayo las liquidaciones incluyeron el suplemento por la garantía del 82% del salario mínimo, que rige para quienes accedieron a sus haberes habiendo hecho efectivamente todos los haberes exigidos por ley (sin moratoria). En principio, esa garantía no iba a regir en estos meses, porque no se había modificado el salario mínimo y el haber básico ya superaba el valor de referencia.

Pero el viernes último se publicó en el Boletín Oficial una resolución de la Secretaría de Trabajo, que fija el salario mínimo de abril en $221.052 y el de mayo en $234.315,12.

Entonces, en lo referido a abril, el 82% del salario mínimo es $181.262,64 y, como la jubilación básica (sin contar el bono) fue de $171.283,31, el suplemento que debe pagar el Estado es de $9979,30 para quienes cobran la mínima, y de un monto inferior para quienes tienen prestaciones superiores a la mínima y de hasta $181.262,64.

En el caso de mayo, el 82% del salario mínimo es $192.138,4. Y la jubilación mínima llega a $190.141.6. Entonces, el suplemento es de $1996,80 para quienes tienen el haber mínimo, y de una cifra inferior para quienes cobran un monto ubicado entre el básico y los $192.138,40.

El plus por la garantía del 82% es independiente del bono de hasta $70.000, que este mes alcanza a quienes tienen haberes brutos de hasta $260.141,60 (no rige el requisito de no haber recurrido a una moratoria).

Para determinar en qué casos corresponde el suplemento por el 82% se considera el monto de cada prestación en particular. En cambio, para acceder al bono o “ayuda económica previsional” de hasta $70.000 la persona no puede cobrar más de un determinado monto, independientemente de si esa cifra proviene de uno o de más beneficios. Es decir, quien cobra jubilación y pensión no percibe bono, pero sí accede al suplemento por el 82%, siempre que no se haya recurrido a la moratoria.