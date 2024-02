escuchar

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, anticipó este viernes que el objetivo del Gobierno es llegar a tarifas que cubran el costo del servicio de electricidad, gas y de los precios del combustible. Reafirmó que crearán una canasta básica energética para proteger los consumos esenciales de los sectores vulnerables. Tras conocerse el índice de inflación de enero del 20,6% -el primero puramente bajo el gobierno de Javier Milei-, el funcionario libertario recomendó a los usuarios comprar electrodomésticos más eficientes y autos que gasten menos combustible.

El día de ayer el Gobierno confirmó que a partir del consumo eléctrico de este viernes regirán los nuevos cuadros tarifarios de Edenor y Edesur, que venían siendo demorados. Como había anticipado el reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), las boletas de luz subirán hasta 150% para los usuarios de altos ingresos (N1) del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En tanto, para los hogares de ingresos bajos (N2) y medios (N3), las subas serán de hasta 70%.

En este contexto, el secretario de Energía dio su primera entrevista desde que asumió como funcionario y en diálogo con Radio Mitre adelantó que habrá una nueva audiencia pública que tendrá lugar el próximo 29 de febrero, donde el Gobierno anunciará los cambios a la segmentación de tarifas y subsidios energéticos que vendrán con la conformación de una “Canasta Básica Energética”. Además, Chirillo conversó sobre algunos tópicos y dio recomendaciones para que los usuarios ahorren en medio de la acelerada inflación que se disparó a 254,2% en 12 meses.

“Hay que concientizar a la gente de que la energía cuesta y que hay que pagar por ella y cuidarla. Por eso hablo de un uso responsable del consumo y hacer programas de eficiencia energética. Nosotros como gobierno vamos a ayudar para que se promueva y se ayude con financiamiento para que las pymes o los comercios puedan también transformarse”, sentenció.

Y ejemplificó: “Si usted tiene la gasolina o la nafta muy barata, no le importa si va con un coche que gasta 15 litros cada 100 kilómetros. Si la nafta refleja realmente el precio que cuesta y está más alta, entonces se va a preocupar por tener un coche que gaste la menor cantidad de combustible por la misma cantidad de kilómetros que hace”.

El secretario de Energía recomendó comprar “un coche y artefactos que gasten menos” Marcelo Manera - LA NACION

“También se pueden comprar heladeras más eficientes. Uno se va a preocupar por cuánto consumen los artefactos. Antes le daba igual, porque la tarifa no valía. Entonces daba igual si usted consumía con un motor viejo o con un motor nuevo. Yo sé que esto va a suponer un esfuerzo de todos y progresivamente se están tomando las medidas para que se recompongan las macros”, agregó.

Según indicó, los programas estarían instrumentados con la ayuda del Banco Mundial con el fin de que las pymes puedan cumplir con los requisitos del programa y adquirir artefactos más eficientes, algunos a través de créditos.

El Secretario aseguró que los usuarios deben tener un uso responsable del consumo IStock

“Desde hace tiempo que incluso antes de ser gobierno nosotros preavisábamos de la vulnerabilidad que tiene el sistema eléctrico, el fruto de dos décadas de ir llevando a un cambio de modelo que mostró su agotamiento”, sostuvo Chirillo, quien desde el año pasado empezó a trabajar en un plan económico, energético y de desregulación de la economía para el presidente Javier Milei.

Y afirmó: “No crecemos en generación de electricidad, no se hacen líneas de transporte y no se hace inversión en distribución. Entonces, desde hace casi dos décadas se rompió un principio fundamental y tratamos de transmitir a la gente que la tarifa que se paga tiene que reflejar el costo del suministro y que los subsidios se relacionan con la capacidad adquisitiva de la gente”.

“Estos conceptos que parecen tan básicos estaban muy mezclados, no importa hacer valoraciones de periodos anteriores, pero lo cierto es que estaban muy mezclados y había precios que no estaban transparentados en el precio final que pagaba la gente”, señaló.

“No se consigue competitividad con tarifas que no reflejan el costo, que llega un momento que al no haber inversión crece la demanda, la demanda no tiene la señal adecuada, por tanto la gente gasta y no se preocupa como gasta. Hoy la gente y las empresas se van a preocupar por un nuevo concepto que es el de la eficiencia energética”, adelantó.

“Si ustedes vieron a comienzos de febrero, nosotros publicamos una cantidad de dinero que el Estado subsidiaba a la oferta y que durante dos décadas alcanzó a una cifra de US$100.000 millones. Se va formando un diferencial que alguien siempre paga, en este caso era el Estado con transferencias que le hacía a la empresa Cammesa, que era quien le pagaba a los generadores. Entonces ahí ya teníamos un primer problema en el que el costo no llegaba claramente a la gente”, explicó Chirillo.

Sobre el subsidio por parte del Estado a través de canastas básicas energéticas, adelantó: “Es un nuevo diseño que estamos haciendo, según la cantidad de integrantes que tenga el grupo conviviente y según la zona del país donde viva”.

“Estamos hablando de consumos indispensables que en su conjunto cuando representen, por ejemplo, un 10% del ingreso que tiene el grupo conviviente, entonces el Estado va a salir a cubrir el diferencial de lo que le cuesta”, dijo Chirillo. “La manera de ayudarlos es que sean más eficientes en sus consumos, no es decirle que la energía no vale”, concluyó.

