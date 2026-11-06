Aunque se espera un rebote en el último trimestre, los economistas empeoraron las proyecciones de crecimiento de la actividad para 2026

Tras los últimos datos económicos, en el mercado local ya anticipan un rebote de la actividad económica para el último trimestre del año de 2,1%. Sin embargo, las siguieron empeorando las estimaciones de crecimiento para 2026, que ahora incluso se estima por debajo del 1% acumulado anual.

Los especialistas anticipan una caída de la actividad económica de 2,3% en el tercer trimestre, pero rebotaría 2% en los últimos meses del año REM

El dato surge del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de octubre, publicado ayer. Se trata de la encuesta más abarcativa de la plaza local que lleva adelante mes a mes el Banco Central (BCRA) y que, entre el 28 y el 30 de septiembre, consultó sobre sus previsiones a 45 economistas: 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras de Argentina.

El consenso de los especialistas consultados por la entidad monetaria muestra un deterioro de las previsiones económicas. Entre otros datos, se destaca una proyección de caída del 2,3% en el tercer trimestre, lo que implica un deterioro de 1,4 puntos porcentuales respecto a lo que se esperaba en la edición anterior del relevamiento.

Y si bien las proyecciones marcan que en los últimos meses del año la actividad rebotaría entre 2% y 2,1%, lo cual dejaría una variación positiva del PBI en 2025, las proyecciones continuaron empeorando. Según esta encuesta, el mercado ahora proyecta un crecimiento promedio del PBI del 0,7% en el año, con una baja de0,8 puntos porcentuales respecto a la encuesta previa.

Este panorama más negativo se basó en el dato del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de agosto que publicó el Indec el mes pasado. Este confirmó un estancamiento de la actividad económica y quedó a las puertas de una recesión técnica. Tras el derrumbe de julio, la actividad apenas avanzó 0,1% en la medición desestacionalizada y cayó 1,7% en la comparación interanual, el segundo mes consecutivo por debajo de los registros del año anterior.

El REM señaló que habrá una expansión de 2% para los últimos meses del año y el PBI tendrá un leve avance de entre 0,7% y 0,9% hacia el fin de 2026. La tendencia alcista se mantendría de forma más tenue en el primer trimestre de 2027, en el que se anticipa una suba de 0,9%.

Los especialistas consultados por el REM corrigieron a la baja sus estimaciones sobre el tipo de cambio REM

En el REM también se revisaron a la baja las proyecciones del tipo de cambio. El promedio de noviembre se ubicó en $1558, $21,40 menos comparado con el REM anterior. Para diciembre de 2026 el conjunto de participantes pronosticó que llegará a $1590, lo que arroja una variación interanual esperada de 9,8% respecto del mismo mes de 2025.

Al 6 de noviembre, el dólar oficial cotiza a $1545,50 y acumula un avance de $88,50 (+6,1%) en lo que va del año, casi la cuarta parte de la inflación acumulada hasta septiembre ―último dato disponible― de 23,6%. De acuerdo a estas proyecciones, en los últimos dos meses del año avanzaría aproximadamente $44,50.

El informe muestra a su vez que las expectativas en el mercado no contemplan una mayor baja de la inflación del corto plazo. De hecho, la proyecciones marcan una estabilización, dado que oscilaría entre el 1,6% y 1,8% en los próximos meses (hasta abril). De esa forma, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cerraría el 2026 entre 30,3% y 30,4%, apenas por debajo del 31,5% que acumularó en 2025.

Se espera que la inflación varie entre 1,7% y 1,6% en los últimos meses del año REM

Las proyecciones del mercado para los próximos 12 meses ubican la inflación en el 22,2%, variación similar a la que se espera que cierre el 2027.

También se mantienen estables las proyecciones sobre la desocupación, que habría sido del 7,6% durante el tercer trimestre de 2026, treparía a un rango que iría del 7,7% al 7,8% para el cuarto trimestre (+0,1 puntos porcentuales que en el relevamiento previo).

En cuanto al comercio exterior, quienes participan del REM proyectaron para 2026 que las exportaciones (FOB) totalizarán US$103.434 millones (US$2234 millones más que en la encuesta anterior) y las importaciones (CIF), US$75.673 millones (US$174 millones más que en el REM previo). Así, el superávit comercial anual esperado alcanzaría los US$27.761 millones.

Finalmente, ajustaron al alza en $108.000 millones la proyección del resultado fiscal primario del Sector Público Nacional No Financiero, que sería superavitario en $15,1 billones para 2026.