Autorizaron a Continental Flight Services a operar en la Argentina

El Gobierno autorizó hoy a la empresa Continental Flight Services a explotar servicios no regulares de transporte aéreo de pasajeros y carga, tanto dentro de la Argentina como en vuelos internacionales. Lo hizo la Subsecretaría de Transporte Aéreo a través de la Disposición 20/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. La medida habilita a la compañía a realizar servicios de pasajeros y cargas de manera combinada.

Según consta en la disposición, Continental Flight Services cumplió con las exigencias establecidas por el Código Aeronáutico y acreditó los requisitos de capacidad técnica y económico-financiera necesarios para obtener la autorización.

La empresa podrá realizar vuelos no regulares, es decir, operaciones que no forman parte de un esquema de vuelos regulares con frecuencias y horarios previamente establecidos. La autorización contempla tanto servicios internos como internacionales.

La medida se enmarca en el proceso de apertura y desregulación del mercado aerocomercial impulsado por el Gobierno a partir del Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales, aprobado en julio de 2024.

La autorización aerocomercial no implica por sí sola que la compañía pueda comenzar inmediatamente a transportar pasajeros y carga. Para ejercer los derechos otorgados, Continental Flight Services deberá acreditar la emisión de sus certificados digitales de explotador dentro de un plazo de 180 días corridos desde la obtención de la autorización.

Ese requisito forma parte del proceso para obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA), que es el que habilita a una compañía a realizar efectivamente las operaciones para las que fue autorizada.

En caso de no acreditar la obtención de los certificados dentro de ese plazo, la empresa tendrá una única instancia adicional por otros 180 días para regularizar la situación. De lo contrario, la autorización caducará de pleno derecho.

La disposición también establece que la compañía deberá cumplir con las normas del Código Aeronáutico, el Reglamento de Acceso a los Mercados Aerocomerciales y las demás regulaciones que se encuentren vigentes durante el ejercicio de la actividad.

La autorización se encuadra además en el procedimiento simplificado establecido por la Subsecretaría de Transporte Aéreo para los servicios no regulares realizados con aeronaves de hasta 19 plazas, según el diseño del fabricante.

Ese régimen permite tramitar de manera conjunta la autorización aerocomercial y el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos ante la Dirección Nacional de Seguridad Operacional de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

De acuerdo con la disposición publicada hoy, la Dirección Nacional de Seguridad Operacional intervino en el trámite y elevó el proyecto de autorización a la Subsecretaría de Transporte Aéreo, que finalmente aprobó la solicitud.

Por ahora, la norma no especifica las rutas que Continental Flight Services pretende operar ni una fecha de inicio de sus vuelos. La autorización le permite avanzar con el proceso para prestar servicios no regulares de pasajeros y carga en el mercado doméstico e internacional. Contactada por LA NACION, la compañía tampoco dio detalles.