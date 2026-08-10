Carta de Porte: el Gobierno lanza un nuevo control para los semilleros

El Gobierno implementará una nueva Carta de Porte de granos para controlar el movimiento de semillas y “reforzar” su trazabilidad. La herramienta alcanzará a los semilleros, que deberán estar inscriptos en el Sistema de Información Simplificado Agrícola (SISA), declarar la superficie de sus lotes e informar la variedad, categoría y presentación del material que movilicen. Se espera que sea publicado en el Boletín Oficial en los próximos días.

Según explicaron fuentes oficiales, el mecanismo consistirá en que cuando se declare el movimiento de un cultivo, como trigo o soja, el sistema requerirá también consignar la variedad. De esta manera, la información sobre las semillas que se movilizan quedará registrada dentro del sistema. La fuente consultada señaló que, “una vez que el mecanismo entre en vigencia, los semilleros deberán cumplir con la inscripción correspondiente para poder operar dentro del nuevo esquema”.

La herramienta permitirá además que los distintos actores de la cadena, entre ellos los acopios, puedan acceder y trabajar con la información vinculada con los movimientos de semillas. El objetivo es contar con un registro más preciso sobre qué semilla se mueve, de qué variedad se trata y cuál es su origen, según explicaron las fuentes.

Para utilizar el nuevo mecanismo, el semillero deberá contar con una matrícula de “Semillero” en el SISA. También tendrá que declarar la superficie de los lotes en el sistema.

El semillero deberá contar con una matrícula de “Semillero” en el SISA

Otro de los requisitos será contar con la información correspondiente a “la variedad, categoría y número de presentación de cada lote”, datos que deberán ser consignados al momento de realizar la Carta de Porte de Semillas.

Según explicó la fuente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) emitirá el remito correspondiente dentro de este circuito, que tendrá una lógica similar a la utilizada actualmente para el movimiento de granos. Así, la documentación permitirá vincular el traslado con la información previamente declarada sobre el material.

El cambio apunta a generar una mayor trazabilidad de las semillas, al incorporar al sistema información que hasta ahora no estaba integrada de la misma manera al circuito de documentación de los movimientos.

Según destacaron, la implementación de la Carta de Porte de Semillas también modificará la forma en que se realiza el seguimiento de los materiales. La información sobre los lotes quedará vinculada con los datos declarados por el semillero, lo que permitirá contar con una herramienta adicional para los controles oficiales.

Semillas algodón

El nuevo sistema busca así avanzar sobre uno de los puntos centrales de la cadena semillera: poder identificar y seguir el recorrido de cada lote de semilla, desde su origen hasta los distintos puntos en los que sea trasladado o recibido.

En el caso de los algodoneros, la circulación de semillas provenientes de lotes semilleros ya cuenta con documentación específica. Hasta ahora, el traslado se realiza con una Guía de Inase, un remito y el Documento de Tránsito Vegetal (DTV). Con la nueva herramienta, ese movimiento quedaría incorporado al sistema de la Carta de Porte, con la información sobre la variedad y el lote registrada dentro del circuito digital.

En paralelo, se conoció que la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) ya comunicó la implementación de la herramienta al sector.