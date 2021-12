Banco francés BNP Paribas vende filial Bank of the West de los Estados Unidos por US$16.300 millones

El banco francés BNP Paribas anunció hoy que llegó a un acuerdo con el Bank of Montreal (BMO) para venderle su filial estadounidense Bank of the West, por un monto de US$16.300 millones.

La operación debería llevarse a cabo “formalmente durante 2022, bajo reserva de las condiciones en suspenso habituales”, indicó un comunicado de BNP Paribas.

En las últimas semanas, la prensa informó que el banco francés buscaba un comprador para esa filial que había adquirido en 1979.

El acuerdo concierne “la venta del 100% de las actividades del banco comercial en los Estados Unidos operadas por su filial Bank of the West, por una consideración de precio total de US$16.300 millones (...) pagados en efectivo cuando se realice la operación”.

Esta suma “representa 1,72 veces el valor del activo neto tangible de Bank of the West y el 20,5% de la capitalización en bolsa de BNP Paribas, para una contribución media de Bank of the West al resultado antes de la imposición del grupo en estos últimos años de alrededor de 5%”, según el comunicado.

Cuando se efectúe, la operación tendría que generar una “plusvalía excepcional (neta de impuestos)” estimada en unos US$3200 millones, añadió el texto.

”Esta operación crea valor para todas las partes, destaca la calidad de Bank of the West”, resumió Jean-Laurent Bonnafé, director general del grupo, citado en el comunicado.

Con información de la agencia AFP