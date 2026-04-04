Melconian se refirió a la frase de Caputo y habló de los dos puntos que evitan una crisis

El economista y expresidente del Banco Nación, Carlos Melconian, habló sobre las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, respecto de la insistencia de algunos analistas en la necesidad de devaluar. También evaluó el plan de la gestión de Javier Milei, enumeró los factores que a su entender impiden llegar a una crisis y criticó la falta de un proyecto integral.

El analista se refirió a las declaraciones del funcionario libertario, quien el miércoles pasado durante una exposición en la Bolsa de Rosario dijo tener ganas de “cagar a patadas en el culo” a quienes proponen devaluar la moneda. Al respecto, Melconian respondió con ironía: “A mí me gustaría cagar a patadas en el culo a tantos... que miren un poco alrededor, que tienen un montón”.

“Me dan ganas de cagarlos a patadas en el culo”: Caputo ante empresarios en la Bolsa de Comercio

En tanto dijo que no le agradó el tono ni el lenguaje de la expresión y agregó: “Un ministro tiene que tener un overol político y un overol profesional”.

Por otro lado, en diálogo con radio Mitre, expresó que “ningún especialista serio está evaluando la devaluación como una propuesta” única de gestión, por lo que no comprendía a quién le estaba hablando Caputo. Aun así, afirmó que sí se debería adoptar un proyecto integral donde haya un ordenamiento de los precios relativos, algo que ve como una posible salida a las problemáticas económicas actuales.

Su análisis de la coyuntura económica

Respecto al rumbo general, Melconian aseguró que "todavía no hay un régimen cambiario definitivo" en la Argentina y calificó a la administración de Milei como un "gobierno de transición“. El expresidente del Banco Nación señaló que la gestión carece de un proyecto integral para resolver las fallas de fondo, aunque su paso por la Rosada deje sentada la piedra basal de un nuevo modelo que se aplique en el futuro.

Melconián definió a la gestión económica de Milei como "de transición". Presidencia

El economista también reconoció el mérito de “reducir la inflación desde un 300% hasta un 25%”, aunque aclaró que la cifra actual todavía representa un problema. Observó con preocupación que el índice de precios se fijó entre los dos o tres puntos durante los últimos meses y expresó que a Milei le costará salir de ese estancamiento.

Al ser consultado sobre la baja de dólar, sostuvo que resulta perjudicial en el escenario actual porque no acompaña la evolución de los precios relativos y que el Gobierno se tiene que dedicar a ganar confianza “para que no sigan comprando 2500 millones de dólares por mes”.

Además, aseguró que el proyecto económico tiene carencias profundas, que no se perciben solamente por la existencia de factores estructurales. “Si hoy no estamos en crisis, es por el campo y Vaca Muerta”, lanzó.

Entre sus críticas, agregó que “el Banco Central compra dólares pero no acumula reservas” y pidió terminar con los mensajes confusos hacia los inversores para evitar la incertidumbre.

“Los bancos se reúnen con Milei en el Argentina Week y cuando salen sacan informes en contra de la Argentina”, cerró.