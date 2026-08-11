Banco Macro lanza un servicio de banca por Whatsapp que permite operar con IA

Con un audio o un mensaje —usando inteligencia artificial, pero a través de WhatsApp—, uno de los bancos argentinos más grandes del país permitirá hacer transferencias, consultar la información sobre las tarjetas de crédito, conocer los saldos y movimientos de cuentas e incluso pagar los servicios.

El Banco Macro anunció el lanzamiento de MacroChat, una plataforma de banca conversacional que permite a sus clientes gestionar sus finanzas a través de WhatsApp mediante inteligencia artificial generativa y lenguaje natural, sin necesidad de navegar por menús ni completar formularios.

Actualmente, ya hay cerca de 1 millón de usuarios activos (de los 6 millones que tiene la entidad) que están usando la herramienta, contaron en el banco. Por ahora, no están habilitadas opciones para invertir (por ejemplo, comprar dólares), ya que la herramienta está focalizada en lo “transaccional”. Sin embargo, en el banco esperan que esa sea la próxima etapa.

Quienes diseñaron MacroChat explicaron que, por ahora, pocos bancos (citaron dos en Brasil y uno en Chile) en el mundo permiten la utilización del popular servicio de mensajería de Meta para operaciones transaccionales en una entidad financiera. Indicaron además que, desde el banco, se le pondrá mucho énfasis al cuidado de la seguridad y los posibles fraudes.

El sistema permite que los usuarios escriban sus pedidos de la misma manera en que se comunican habitualmente por WhatsApp, pero también admite audios e imágenes, según explicaron en la entidad. La inteligencia artificial interpreta la intención del usuario y puede procesar varias solicitudes dentro de un mismo intercambio, agregaron. Por ejemplo, un cliente puede consultar su saldo y, en la misma conversación, pedir el pago de un servicio.

Juan Parma, CEO del Macro

Entre las operaciones disponibles por ahora figuran las consultas sobre tarjetas de crédito, como límites y saldos, fecha de vencimiento y últimos consumos, además de la posibilidad de pausar una tarjeta, reclamar compras desconocidas, consultar los últimos tres resúmenes y denunciar el extravío. En el caso de las tarjetas de débito, permite blanquear el PIN, solicitar una reposición y avisar sobre un viaje al exterior.

También se pueden consultar saldos y movimientos de cuentas en pesos y dólares, obtener y descargar el CBU y el alias, gestionar extracciones sin tarjeta y completar desde WhatsApp el proceso de apertura de una cuenta. El sistema permite además realizar transferencias entre cuentas propias y a terceros, pagar servicios y recargar teléfonos celulares.

Las consultas sobre los movimientos y saldos en cuenta

Para los jubilados, agregaron en el banco, MacroChat incorpora trámites específicos, como la consulta de la fecha de cobro y el desbloqueo de la tarjeta de débito. La plataforma también funciona como vía de acceso a información sobre sucursales mediante geolocalización, ExtraCash, la aplicación de Banco Macro, límites de compra, inversiones, beneficios, seguros, Tienda Macro, billeteras virtuales y paquetes de productos.

“Uno de los cambios centrales respecto de los tradicionales chatbots bancarios es que MacroChat está diseñado para comprender el contexto de una conversación”, se indicó en un comunicado. Según Banco Macro, puede interpretar mensajes con errores, abreviaturas, mayúsculas o varios pedidos simultáneos y mantener el contexto de lo conversado previamente.

El servicio también contempla una derivación a atención humana cuando el sistema no puede resolver una consulta o cuando el cliente prefiere hablar con una persona. Según la entidad, “esa transición se realiza sin que el usuario tenga que repetir la información ya proporcionada”.

En Macro dijeron que la plataforma está disponible tanto para clientes como para no clientes y permite realizar consultas, solicitar información y asesoramiento, además de efectuar operaciones. Así lo explicó Guillermo Jejcic, gerente de Banca Individuos de Banco Macro, quien destacó que el sistema combina la atención automatizada con la posibilidad de intervención de una persona cuando sea necesario.

Macrochat, la nueva herramienta de IA por Whatsapp del Banco Macro para sus clientes

La migración desde el anterior BancoChat fue diseñada para no requerir ninguna acción adicional por parte de los usuarios. Se mantiene el mismo número de WhatsApp, 11 3110-1338; no es necesario realizar un nuevo registro ni una validación adicional y, según el banco, los historiales de conversación fueron migrados en su totalidad.

La herramienta fue presentada por Juan Parma, CEO de Banco Macro, como un cambio en la forma de vinculación entre el banco y sus clientes. “El futuro de los servicios financieros no pasa por agregar más tecnología, sino por hacer que esa tecnología pase desapercibida detrás de una experiencia”, dijo.