Banco Nación lanza nuevos créditos para comprar autos: cuotas desde $292.000 y hasta $100 millones

El Banco Nación (BNA) anticipó que lanzará este lunes 7 de septiembre una nueva modalidad de créditos atados a la inflación (UVA) para la compra de vehículos 0km y usados, que se incorporará a su línea “+Autos con BNA”. La alternativa permitirá financiar hasta el 100% del valor del vehículo, sin prenda y por un monto máximo de $100 millones por usuario.

La nueva opción estará disponible para la adquisición de automóviles, pick-ups y utilitarios, tanto nuevos como usados de hasta 10 años de antigüedad. Podrá gestionarse directamente en la red de más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta, donde el proceso de solicitud y comercialización del préstamo se realizará de manera online y únicamente con la presentación del DNI.

Con la incorporación de los créditos UVA, los clientes podrán optar entre dos modalidades. La línea tradicional en pesos ofrece una tasa fija y un plazo de hasta 72 meses, mientras que la nueva alternativa tendrá plazos de entre 12 y 60 meses y un capital que se ajustará por UVA.

Para quienes perciben sus haberes o jubilaciones en el Banco Nación, la tasa será de UVA más 19% TNA. Para el resto de los usuarios, ascenderá a UVA más 25% TNA. En la modalidad en pesos, en tanto, las tasas son de 36% TNA fija para la cartera de haberes y previsional del BNA y de 46% para el resto de los clientes.

Una de las diferencias estará en el valor inicial de las cuotas. Según el ejemplo difundido por el banco, para un préstamo de $10 millones a 60 meses, un cliente que cobra sus haberes en el BNA tendrá una cuota inicial estimada de $292.656 con la modalidad UVA, frente a $424.330 si toma el crédito a tasa fija en pesos. Para el resto de los clientes, los valores serán de $343.333 y $508.664, respectivamente.

La modalidad UVA tendrá plazos de hasta 60 meses y una tasa de UVA más 19% para quienes cobran sus haberes en el BNA; para el resto de los clientes será de UVA más 25%.

El banco aclaró que se trata de montos “meramente orientativos” y que estarán sujetos a la evaluación crediticia y a las condiciones vigentes al momento de solicitar el préstamo. En el caso de la modalidad UVA, además, las cuotas posteriores dependerán de “la evolución de los índices aplicables”, debido a que el capital se actualiza con ese mecanismo.

La nueva línea incorpora, a su vez, una prima adicional de un punto porcentual anual que habilita al cliente a optar por un mecanismo de tope de cuota vinculado a la evolución del Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Según el BNA, este esquema busca brindar “mayor previsibilidad sobre el valor de la cuota”.

También habrá diferencias en el límite de afectación de los ingresos. En los préstamos UVA, la cuota podrá representar hasta el 25% de los ingresos netos. Para los créditos a tasa fija en pesos, el máximo será del 35% para quienes cobran haberes o jubilaciones en el Nación y del 30% para el resto de los usuarios.