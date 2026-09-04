Un empresario invirtió más de US$10 millones en una fábrica y sorprendió a 3000 personas con el sorteo de una camioneta y un viaje al Caribe

El viernes pasado, unas 3000 personas llegaron hasta Laguna Larga, Córdoba, para participar de una celebración poco habitual para la inauguración de una fábrica. Hubo asado, música, productores llegados desde distintos puntos del país y tres premios que se fueron sorteando de menor a mayor: primero, 100 litros de un producto para el campo; después, un viaje al Caribe para dos personas con todo pago y, finalmente, una Ford Ranger 0 km. Detrás de la fiesta estaba Héctor Laca, fundador y presidente de Facyt, el empresario agropecuario que el año pasado había llamado la atención por comprar una Ferrari Purosangue roja, la primera de ese modelo que llegó a la Argentina. El evento en Córdoba circuló por redes.

Esta vez, sin embargo, la apuesta no estuvo puesta en un auto de lujo propio, sino en una inversión en tecnología para el agro y un gesto con sus clientes. La compañía inauguró en su complejo industrial ubicado sobre el kilómetro 647 de la autopista Córdoba-Rosario una nueva fábrica de fertilizantes microgranulados, denominada “Arranque Facyt”, que “comenzó con una inversión estimada en US$8 millones y terminó superando los US$10 millones”, contó en entrevista con LA NACION.

El incremento respondió, entre otros factores, a la decisión de incorporar equipamiento de mayor sofisticación que el previsto originalmente. Uno de ellos es un molino fabricado en Alemania que permitirá llevar los componentes a tamaños extremadamente pequeños antes de conformar el microgránulo.

La planta fue inaugurada, aunque “todavía falta un último paso para que comience a producir de manera regular”, destacó el empresario. Según explicó, resta completar “la conexión de gas al establecimiento”. Los caños pasan frente al predio, pero aún debe realizarse la obra necesaria para abastecer a la fábrica. Laca estima que en alrededor de dos meses podría estar completamente operativa.

Héctor Laca, fundador de Facyt

Una vez en marcha, agregó, tendrá capacidad para “elaborar entre 45 y 50 toneladas por día trabajando en un solo turno”, un volumen equivalente, según graficó, a aproximadamente dos camiones con acoplado diarios. La instalación es altamente automatizada, por lo que proyecta incorporar en forma directa “alrededor de diez trabajadores”, aunque el empresario espera que genere además movimiento para transportistas y otros proveedores de servicios.

La idea comenzó bastante antes de levantar la estructura de 22 metros de altura que hoy domina una parte del complejo. Según relató, surgió de conversaciones con productores y profesionales acerca de cómo mejorar la disponibilidad de nutrientes para los cultivos y, al mismo tiempo, reducir la cantidad de fertilizante convencional necesaria.

A partir de allí empezó la búsqueda de la tecnología. Analizó alternativas de origen chino, más económicas, pero finalmente optó por equipos y desarrollos europeos. “Parte del equipamiento fue diseñado bajo tecnología alemana y fabricado en Brasil bajo licencia”, acotó. Mientras que el sistema de secado procede de los Países Bajos. Algunas de las máquinas, en cambio, fueron construidas directamente en Alemania.

La empresa hizo un lanzamiento de la planta con 3000 productores

Señaló que el resultado que busca obtener es “un fertilizante en forma de pequeñas esferas”, de un tamaño inferior al de un grano de soja, que pueda colocarse directamente durante la siembra. En su formulación inicial reúne nutrientes como nitrógeno, fósforo, azufre y zinc, aunque la empresa trabaja junto con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) para avanzar en nuevas combinaciones e incorporar también componentes biológicos.

“Va en la misma sembradora: cae una semilla de soja y caen dos o tres bolitas alrededor”, explicó Laca. La intención es que los nutrientes queden inmediatamente disponibles para la planta durante sus primeras etapas de desarrollo. “Eso hace que arranque con mucha más fuerza, más rápido; germina con mucha más potencia porque ya tiene los nutrientes al alcance”, señaló.

Pero una de las características que más entusiasma al empresario es la posibilidad de “formular el fertilizante de acuerdo con las necesidades de cada lote”. Para productores de gran escala, la compañía podrá realizar análisis de suelo y modificar la composición de los microgránulos según las deficiencias detectadas. “De acuerdo con la falencia del suelo, podemos hacerlo personalizado el fertilizante”, afirmó. Según Laca, esa flexibilidad fue uno de los motivos principales para elegir la tecnología alemana pese a su mayor costo.

Héctor Laca, fundador de Facyt en primer plano

La inauguración de Arranque Facyt fue el reflejo de su faceta extrovertida y el cuidado del vínculo personal con sus clientes. Hubo productores que viajaron cientos de kilómetros para llegar a Laguna Larga, un almuerzo multitudinario y hasta una presentación musical del propio Laca, que interpretó “Soy cosechero”, una canción escrita por él.

El sorteo

En rigor, el sorteo había comenzado meses atrás mediante un mecanismo riguroso. “Cada determinada cantidad de productos comprados daba derecho a recibir cupones a los productores”, mientras que durante la propia inauguración hubo una promoción especial. Los ganadores debían estar presentes al momento del sorteo y todo el procedimiento se realizó ante escribana.

Héctor Laca, fundador de Facyt con Claudio Krenz, el ganador del viaje al caribe

Primero aparecieron los 100 litros de producto, que quedaron en manos de un pequeño productor santafesino. Después llegó el turno del viaje al Caribe para dos personas. Ese resultado fue el que más sorprendió a Laca. El ganador provenía de la zona rural cercana a Nogoyá, a unos 20 kilómetros del lugar donde había nacido el propio empresario. Las lluvias en Entre Ríos lo habían llevado a trasladarse hasta la ciudad un día antes para poder emprender el viaje a Córdoba y asistir a la fiesta. “Nunca había ido al Caribe”, contó Laca. Según relató, los pasajes ya fueron gestionados.

Video Sorteo Camioneta (1)

La Ford Ranger 0 km quedó para Leoncio Alvarez, un productor de América, provincia de Buenos Aires, cliente de Facyt desde hace años. La empresa había anunciado públicamente meses antes que la camioneta sería el primer premio de la promoción y que el segundo sería el viaje para dos personas al Caribe.

“Poder hoy ayudar a sacarle una sonrisa a la gente me produce una alegría”, señaló. A sus ojos, la fiesta y los premios fueron también una forma de agradecer a una cartera de más de 3000 clientes que acompañó el crecimiento de la compañía. “Cuando dicen que hay crisis, yo invierto; cuando todos se guardan, yo salgo. Tengo más de 100 Ferrari en tecnología”, sintetizó. La Purosangue contó lo “expuso en el buen sentido”.