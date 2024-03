Escuchar

El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que los primeros tres meses de gestión “han sorprendido a la gran mayoría por los resultados positivos”, repitió que el ajuste fiscal no se negocia y señaló que el Gobierno está llevando adelante una “batalla cultural” en lo económico, al analizar la dinámica de la inflación.

En ese sentido, explicó que la decisión de facilitar las importaciones de algunos productos de la canasta básica es una forma de dar “un empujoncito para que los precios finalmente no solo dejen de subir, sino que empiecen a bajar”.

También se refirió a la eliminación del cepo cambiario y dijo que “no se van a correr riesgos innecesarios”. Con relación al modelo de competencia de monedas, Caputo dijo que “la Argentina tiene que bajar más de shock la inflación y que el esquema apunta a eso”.

El ministro también indicó que empezaron a hablar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para diseñar un nuevo programa que incluya ampliar el préstamo a la Argentina .

En el summit organizado por la AmCham, el ministro se mostró optimista acerca de que se apruebe la ley ómnibus, aunque dijo que “del otro lado están haciendo política” y que “no se mueren de ganas de que las cosas salgan bien”. Fue en el salón principal de Centro de Convenciones (CEC) de Buenos Aires, en diálogo con el CEO del J.P. Morgan, Facundo Gómez Minujín.

El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al CEO del J.P. Morgan, Facundo Gómez Minujín Pilar Camacho - LA NACION

“Todo el mundo o la media de los economistas esperaba un escenario bastante más disruptivo en los primeros tres meses de gobierno. Muchos esperaban hiperinflación, otros un dólar de $2000 o $3000; hasta se hablaba de un dólar de $8000. Nadie esperaba que se llegara a equilibrio fiscal, ni tampoco que pudiéramos reconstituir el balance del Banco Central tan rápidamente. Hoy, si miramos los resultados en cada rubro económico, la verdad que ha sido una sorpresa muy positiva”, analizó Caputo, al hablar sobre los primeros 100 días de gestión.

El ministro volvió a destacar que, desde el primer minuto, el presidente Javier Milei le pidió ir al déficit cero, cuidando a los más vulnerables. “La expectativa era que hubiera sido un éxito si llegábamos a eso a fin del mandato. Nadie creía que llegaríamos en el primer mes y sin la ley [ómnibus]. Sin duda que ha sido una sorpresa muy muy positiva para muchos. Incluso, duplicamos la tarjeta alimentar y la AUH. Más allá de que algunos le dan un poco de mérito al ajuste, creo que pasar del déficit que heredamos al equilibrio fiscal ha sido un éxito”, dijo Caputo frente a más de 700 líderes de negocios.

Entre los empresarios presentes, sin embargo, se preguntaban en el pasillo del CEC acerca de la sostenibilidad del equilibrio de las cuentas públicas. Sobre todo, las empresas energéticas mencionaban con ironía que eran las responsables del equilibrio fiscal, ya que el Tesoro cortó todas las transferencias al sector en los últimos tres meses.

El ministro habló también sobre la inflación y contó detalles sobre las reuniones que tuvo con las empresas de consumo masivo y con los supermercados. “Todas las empresas reconocieron que habían preciado sus productos imaginando un escenario caótico y no se dio. Saben perfectamente que sus productos están totalmente desfasados y su respuesta fue que los van a bajar. En el mientras tanto, hay precios de la canasta básica que no pueden estar como están, honestamente”, dijo Caputo, explicando también por qué se decidió facilitar la importación de algunos productos.

Caputo: "La Argentina tiene que bajar de shock la inflación y el esquema de competencia de monedas apunta a eso" Pilar Camacho - LA NACION

“Sacamos precios justos, la ley de abastecimiento y la ley de góndolas ,y de repente la gente va al supermercado y las cosas salen 50% más que en Estados Unidos. No estamos pidiendo una baja, sino que los precios reflejen más o menos el precio al que venden. Por eso, vamos a dar un empujoncito para que también las cadenas tengan un poder de negociación con los productores y les digan: si me traes precios de lista más alto, llévatelos, importo. Es una manera también de forzar la competencia y de proteger al consumidor. Este momento lo amerita, porque como todos sabemos, la gente está haciendo un esfuerzo y si los precios no reflejan un nivel más razonable, no está bueno”, dijo el ministro.

Con relación al cepo cambiario, Caputo indicó que “entiende la ansiedad” por quitarlo, pero dijo que el Gobierno “no va a correr riesgos innecesarios”. Y explicó: “Vamos a hacer las cosas cuando tengamos certeza de que van a salir bien, cuando estemos seguros de que están las condiciones dadas. Estamos saneando el balance del Banco Central fuertemente, hemos solucionado el problema fiscal, está bastante encaminado el tema de la deuda comercial, la inflación está bajando y la brecha está casi en los niveles mínimos. Es opinable si el cepo se puede sacar, pero nosotros preferimos pisar más sobre seguro”.

Caputo se refirió también al modelo de competencia de monedas como un plan para bajar la inflación de forma de shock. “Nos parece que la gente no va a tener tolerancia para una baja del 211% a 175% y a 160%. La Argentina tiene que bajar de shock la inflación y el esquema de competencia de monedas apunta a eso . Es un sistema monetario cambiario que va a colapsar la inflación”, dijo el ministro.

Por último, Caputo dijo que todavía no se puede implementar la competencia de monedas porque falta recomponer aún más las reservas del Banco Central. En ese sentido, habló que el proceso se podría acelerar si el Gobierno consigue más dólares, un tema que se está debatiendo con el FMI.

“Con el Fondo estamos hablando [sobre ampliar el préstamo], como dije cuando anuncié el acuerdo. El Fondo está abierto a un nuevo programa y si fuera razonable dar algo más de plata, están abiertos también . Estamos recién empezando a hablar de esto, es algo prematuro. Pero en definitiva, ese es el escenario. Vamos a ir en una primera instancia a una competencia de monedas que va a implicar una flotación libre y cuando estén las condiciones dadas”, concluyó.