BBVA en Argentina suma una nueva opción para financiar consumos con tarjeta en hasta 12 cuotas desde su app

En línea con la evolución de los medios de pago digitales, BBVA incorporó una nueva herramienta que permite a sus clientes financiar en hasta 12 cuotas fijas determinados consumos realizados con tarjeta de crédito. La funcionalidad, disponible exclusivamente desde la App BBVA, alcanza tanto a compras efectuadas en un solo pago como a débitos automáticos y ofrece una tasa preferencial.

La iniciativa apunta a ampliar las alternativas de financiación y a brindar mayor flexibilidad financiera, al permitir que cada usuario elija qué gastos específicos desea cuotificar. De ese modo, se reduce el monto a pagar en el resumen mensual y se evita recurrir a financiaciones generales del saldo, una práctica habitual ante consumos concentrados.

La opción está habilitada para tarjetas Visa y Mastercard y puede identificarse de manera sencilla dentro de la aplicación. En la sección “Últimos movimientos”, los consumos alcanzados aparecen señalizados con la etiqueta “Financiable”, lo que facilita su selección y gestión.

A diferencia de las modalidades tradicionales, esta herramienta permite financiar compras ya realizadas de manera individual, antes del cierre del resumen. Además, previo a concretar una operación, el cliente puede comparar la tasa de financiación ofrecida por el comercio con la que propone BBVA desde la app y optar por la alternativa más conveniente.

“Con esta nueva funcionalidad damos un paso más en nuestra estrategia de acompañar al cliente en su día a día, ofreciéndole soluciones convenientes, simples e innovadoras. Ser el primer banco en permitir financiar compras puntuales realizadas con tarjeta de crédito directamente desde la app refuerza nuestro compromiso de adaptarnos a las necesidades financieras de cada persona”, señaló Mariano Mancurti, gerente de Medios de Pago & Loyalty de BBVA en Argentina.

El funcionamiento es sencillo: una vez ingresado a la app, el cliente debe acceder al detalle de su tarjeta de crédito, seleccionar el consumo que desea financiar y elegir la opción “Financiar consumo”. El sistema despliega entonces los planes disponibles, con hasta 12 cuotas fijas y tasa preferencial. Tras confirmar la operación, se emite un comprobante y la primera cuota se refleja en el próximo resumen.

Con esta incorporación, BBVA continúa fortaleciendo su propuesta digital y suma herramientas orientadas a una gestión más ordenada y personalizada de la economía cotidiana, en un contexto donde el control del gasto y la planificación financiera ganan cada vez más relevancia.

