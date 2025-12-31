LA NACION
BBVA en Argentina suma una nueva opción para financiar consumos con tarjeta en hasta 12 cuotas desde su app

La entidad lanzó una funcionalidad que permite cuotificar débitos automáticos y compras realizadas en un solo pago, con tasa preferencial y mayor control sobre el resumen

En línea con la evolución de los medios de pago digitales, BBVA incorporó una nueva herramienta que permite a sus clientes financiar en hasta 12 cuotas fijas determinados consumos realizados con tarjeta de crédito. La funcionalidad, disponible exclusivamente desde la App BBVA, alcanza tanto a compras efectuadas en un solo pago como a débitos automáticos y ofrece una tasa preferencial.

La iniciativa apunta a ampliar las alternativas de financiación y a brindar mayor flexibilidad financiera, al permitir que cada usuario elija qué gastos específicos desea cuotificar. De ese modo, se reduce el monto a pagar en el resumen mensual y se evita recurrir a financiaciones generales del saldo, una práctica habitual ante consumos concentrados.

La opción está habilitada para tarjetas Visa y Mastercard y puede identificarse de manera sencilla dentro de la aplicación. En la sección “Últimos movimientos”, los consumos alcanzados aparecen señalizados con la etiqueta “Financiable”, lo que facilita su selección y gestión.

A diferencia de las modalidades tradicionales, esta herramienta permite financiar compras ya realizadas de manera individual, antes del cierre del resumen. Además, previo a concretar una operación, el cliente puede comparar la tasa de financiación ofrecida por el comercio con la que propone BBVA desde la app y optar por la alternativa más conveniente.

“Con esta nueva funcionalidad damos un paso más en nuestra estrategia de acompañar al cliente en su día a día, ofreciéndole soluciones convenientes, simples e innovadoras. Ser el primer banco en permitir financiar compras puntuales realizadas con tarjeta de crédito directamente desde la app refuerza nuestro compromiso de adaptarnos a las necesidades financieras de cada persona”, señaló Mariano Mancurti, gerente de Medios de Pago & Loyalty de BBVA en Argentina.

El funcionamiento es sencillo: una vez ingresado a la app, el cliente debe acceder al detalle de su tarjeta de crédito, seleccionar el consumo que desea financiar y elegir la opción “Financiar consumo”. El sistema despliega entonces los planes disponibles, con hasta 12 cuotas fijas y tasa preferencial. Tras confirmar la operación, se emite un comprobante y la primera cuota se refleja en el próximo resumen.

Con esta incorporación, BBVA continúa fortaleciendo su propuesta digital y suma herramientas orientadas a una gestión más ordenada y personalizada de la economía cotidiana, en un contexto donde el control del gasto y la planificación financiera ganan cada vez más relevancia.

